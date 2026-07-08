KPSS-2026/1 tercih rehberi: Nitelik kodu, kadro seçimi, son gün ve AİS ekranı

NİTELİK KODU HATASI ATAMAYI İPTAL ETTİREBİLİR Kılavuzda kadro ve pozisyonların yanında yer alan nitelik kodları, adayın hangi mezuniyet alanından geldiğini veya hangi özel şartları taşıması gerektiğini gösteriyor. Adayın puanı yeterli olsa bile, tercih ettiği kadronun istediği nitelik kodlarından birini karşılamaması durumunda yerleştirme geçersiz sayılabiliyor. Bu nedenle her kadro, tercih listesine eklenmeden önce mezuniyet alanı ve özel şartlarıyla birlikte kontrol edilmeli.

EN ÇOK ARANAN NİTELİK KODLARI NE ANLAMA GELİYOR? Kod Anlamı 1101 Cinsiyeti erkek olmak şartını ifade eder. 3003 Adalet ön lisans programı veya Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu olma şartıdır. 3004 Sosyal Güvenlik ön lisans programından mezun olma şartıdır. 3005 Yerel Yönetimler ön lisans programından mezun olma şartıdır. 3224 Bilgisayar Programcılığı ön lisans programından mezun olma şartıdır. 7300 Özel şart kodudur. Ehliyet, vardiya, seyahat engeli veya benzeri şartlar kılavuzdan ayrıca kontrol edilmelidir.

KADRO SEÇERKEN SADECE PUANA BAKILMAYACAK KPSS-2026/1 tercihlerinde yerleştirme, adayların puanı ve tercih sırası dikkate alınarak yapılacak. Daha yüksek puanlı adayların yerleştiği kadrolarda, sıradaki tercih devreye girecek. Aynı puana sahip adaylar arasında önce mezuniyet tarihi dikkate alınacak. Mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik verilecek.

ADAY BİLGİLERİ ÖSYM KAYITLARINDAN KONTROL EDİLECEK Yerleştirme sırasında ÖSYM kayıtlarında yer alan bilgiler esas alınacak. Öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program ve kadro için aranan nitelikler arasında uyumsuzluk tespit edilirse tercih iptal edilebilecek. Kayıtlarda gerçeğe aykırı bilgi bulunması halinde aday yerleşmiş olsa bile ilgili kamu kurumunca ataması yapılmayacak. Aday bu durumda hak iddia edemeyecek.