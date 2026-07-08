KPSS-2026/1 tercih rehberi: Nitelik kodu, kadro seçimi, son gün ve AİS ekranı
ÖSYM, kamu kurumlarına atanmak isteyen memur adayları için KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme tercih kılavuzunu yayımladı. 9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden yapılacak işlemlerde adayların, atamalarının iptal olmaması için puan üstünlüğünün yanı sıra nitelik kodlarına ve özel başvuru şartlarına dikkat etmesi gerekiyor.
ÖSYM, KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme tercih kılavuzunu yayımladı. Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleşmek isteyen adaylar tercihlerini 9 Temmuz 2026 saat 09.00'dan itibaren yapabilecek. Süreç 16 Temmuz 2026 saat 23.59'da sona erecek.
TERCİH SÜRECİ AİS ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLECEK
TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?
- Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bireysel olarak tamamlayacak.
- Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılacak.
- Tercih ekranında adayların mezuniyet bilgileri, KPSS puanı, öğrenim düzeyi ve kılavuzda yer alan nitelik kodları dikkate alınacak.
Bu nedenle yalnızca puana bakarak tercih yapmak yeterli olmayacak.
KPSS-2026/1 tercih kılavuzu ve tabloları ÖSYM'nin resmi internet sitesinde adayların erişimine açıldı.
TERCİHLER İÇİN KRİTİK TAKVİM
|İşlem
|Tarih ve saat
|Tercih başlangıcı
|9 Temmuz 2026 - 09.00
|Tercih bitişi
|16 Temmuz 2026 - 23.59
|Başvuru adresi
|ais.osym.gov.tr
NİTELİK KODU HATASI ATAMAYI İPTAL ETTİREBİLİR
Kılavuzda kadro ve pozisyonların yanında yer alan nitelik kodları, adayın hangi mezuniyet alanından geldiğini veya hangi özel şartları taşıması gerektiğini gösteriyor.
Adayın puanı yeterli olsa bile, tercih ettiği kadronun istediği nitelik kodlarından birini karşılamaması durumunda yerleştirme geçersiz sayılabiliyor. Bu nedenle her kadro, tercih listesine eklenmeden önce mezuniyet alanı ve özel şartlarıyla birlikte kontrol edilmeli.
EN ÇOK ARANAN NİTELİK KODLARI NE ANLAMA GELİYOR?
|Kod
|Anlamı
|1101
|Cinsiyeti erkek olmak şartını ifade eder.
|3003
|Adalet ön lisans programı veya Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu olma şartıdır.
|3004
|Sosyal Güvenlik ön lisans programından mezun olma şartıdır.
|3005
|Yerel Yönetimler ön lisans programından mezun olma şartıdır.
|3224
|Bilgisayar Programcılığı ön lisans programından mezun olma şartıdır.
|7300
|Özel şart kodudur. Ehliyet, vardiya, seyahat engeli veya benzeri şartlar kılavuzdan ayrıca kontrol edilmelidir.
KADRO SEÇERKEN SADECE PUANA BAKILMAYACAK
KPSS-2026/1 tercihlerinde yerleştirme, adayların puanı ve tercih sırası dikkate alınarak yapılacak. Daha yüksek puanlı adayların yerleştiği kadrolarda, sıradaki tercih devreye girecek.
Aynı puana sahip adaylar arasında önce mezuniyet tarihi dikkate alınacak. Mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik verilecek.
ADAY BİLGİLERİ ÖSYM KAYITLARINDAN KONTROL EDİLECEK
Yerleştirme sırasında ÖSYM kayıtlarında yer alan bilgiler esas alınacak. Öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program ve kadro için aranan nitelikler arasında uyumsuzluk tespit edilirse tercih iptal edilebilecek.
Kayıtlarda gerçeğe aykırı bilgi bulunması halinde aday yerleşmiş olsa bile ilgili kamu kurumunca ataması yapılmayacak. Aday bu durumda hak iddia edemeyecek.
KİMLER TERCİH YAPAMAYACAK?
Tercih işlemlerinin ilk günü itibarıyla 65 yaşını dolduran adaylar bu yerleştirme kapsamında tercih yapamayacak. Buna göre 8 Temmuz 1961 ve öncesinde doğanlar KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme tercih sürecine katılamayacak.
Genel başvuru şartlarında ise Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamak ve kamu haklarından mahrum bulunmamak gibi hükümler yer alıyor. Memur kadroları ve sözleşmeli personel pozisyonları için adli sicile ilişkin şartlar da kılavuzda ayrıca belirtiliyor.
SON GÜN YOĞUNLUĞUNA KARŞI UYARI
Tercih süresi 16 Temmuz 2026 saat 23.59'da bitecek. Adayların işlemlerini son dakikaya bırakmaması gerekiyor.
AİS ekranında yaşanabilecek yoğunluk, internet bağlantısı sorunu veya eksik bilgi nedeniyle tercihlerin tamamlanamaması riski bulunuyor. Bu yüzden adayların listeyi önceden hazırlayıp kılavuzdaki kodlarla karşılaştırması önem taşıyor.
TERCİH YAPMADAN ÖNCE BU KONTROLLERİ ATLAMAYIN
- Mezuniyet alanınızın kadro şartlarıyla uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
- Nitelik kodlarını tek tek kılavuzdan karşılaştırın.
- Özel şart kodu bulunan kadrolarda ek açıklamaları okuyun.
- Tercih sırasını puanınıza ve önceliğinize göre oluşturun.
- AİS üzerinden onay işlemini tamamladığınızdan emin olun.
KPSS-2026/1 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
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