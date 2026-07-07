T3 Vakfı ücretsiz dron eğitimi veriyor: Başvurular açıldı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, FPV dron teknolojilerine ilgi duyan gençler için ücretsiz yeni bir eğitim programı başlatıyor. AA'nın haberine göre programda gençler, simülasyondan montaja ve uygulamalı uçuşa kadar tüm süreci yüz yüze deneyimleyecek.

Hıdır'ın paylaşımına göre eğitimler ilk olarak İstanbul'da hayata geçirilecek. Ardından programın dalga dalga Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Gençler programa katılmak için 15 Temmuz'a kadar başvuru yapabilecek.

GENÇLER DRONU SADECE TANIMAYACAK, KURUP UÇURACAK

Program, FPV dron teknolojilerini merak eden gençlere hem teorik bilgi hem de pratik deneyim sunacak. FPV, dron kamerasından gelen görüntüyle uçuşun takip edildiği sistem olarak biliniyor.

Katılımcılar eğitim sürecinde dron teknolojisini yakından tanıyacak. Bunun yanında simülasyon, montaj-entegrasyon ve uygulamalı uçuş aşamalarına da dahil olacak.