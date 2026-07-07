T3 Vakfı ücretsiz dron eğitimi veriyor: Başvurular açıldı
Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı, FPV dron teknolojilerine ilgi duyan gençler için İstanbul'da ücretsiz ve yüz yüze eğitim programı başlatıyor. Simülasyondan montaja ve uçuşa kadar tüm süreçlerin uygulamalı olarak deneyimleneceği eğitimler için başvurular başladı.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, FPV dron teknolojilerine ilgi duyan gençler için ücretsiz yeni bir eğitim programı başlatıyor. AA'nın haberine göre programda gençler, simülasyondan montaja ve uygulamalı uçuşa kadar tüm süreci yüz yüze deneyimleyecek.
İLK ETAP İSTANBUL'DA BAŞLAYACAK
T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, programın detaylarını sosyal medya hesabından duyurdu.
Hıdır'ın paylaşımına göre eğitimler ilk olarak İstanbul'da hayata geçirilecek. Ardından programın dalga dalga Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.
GENÇLER DRONU SADECE TANIMAYACAK, KURUP UÇURACAK
Program, FPV dron teknolojilerini merak eden gençlere hem teorik bilgi hem de pratik deneyim sunacak. FPV, dron kamerasından gelen görüntüyle uçuşun takip edildiği sistem olarak biliniyor.
Katılımcılar eğitim sürecinde dron teknolojisini yakından tanıyacak. Bunun yanında simülasyon, montaj-entegrasyon ve uygulamalı uçuş aşamalarına da dahil olacak.
EĞİTİMLER HAFTA SONU VE ÜCRETSİZ YAPILACAK
İstanbul etabında eğitim dönemi temmuz ile eylül ayları arasını kapsayacak.
PROGRAMIN ÖNE ÇIKAN BİLGİLERİ
- Eğitimler hafta sonları yapılacak.
- Dersler yüz yüze gerçekleştirilecek.
- Katılım tamamen ücretsiz olacak.
- Son başvuru tarihi 15 Temmuz olarak belirlendi.
BAŞVURULAR 15 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK
FPV dron teknolojilerine ilgi duyan gençler, programa katılmak için 15 Temmuz'a kadar başvuru yapabilecek.
T3 Vakfı'nın gençlere yönelik hazırladığı programla, katılımcıların yalnızca bilgi edinmesi değil, dron teknolojisini bizzat deneyimlemesi hedefleniyor.
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