2026-TUS ve STS 2. dönem başvuru takvimi belli oldu

2026-TUS 2. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavları için başvuru takvimi belli oldu. ÖSYM'nin duyurusuna göre adaylar, başvurularını 8-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapabilecek. İki sınav da 23 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.