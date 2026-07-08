2026-TUS ve STS 2. dönem başvuru takvimi belli oldu
Tıp fakültesi mezunları ve diploma denkliği bekleyen adaylar için süreç başladı. ÖSYM üzerinden 16 Temmuz'a kadar devam edecek 2026-TUS ve STS 2. Dönem başvurularına dair tüm detaylar ve güncel kılavuz bilgileri haberimizde.
2026-TUS 2. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavları için başvuru takvimi belli oldu. ÖSYM'nin duyurusuna göre adaylar, başvurularını 8-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapabilecek. İki sınav da 23 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.
BAŞVURULAR 8 TEMMUZ SAAT 10.30'DA AÇILACAK
TUS ve STS Tıp Doktorluğu başvuruları 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 10.30 itibarıyla başlayacak. Başvuru süreci 16 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek.
Adaylar işlemlerini üç farklı yoldan tamamlayabilecek:
BAŞVURU YOLLARI
- ÖSYM Başvuru Merkezleri
- ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi: https://ais.osym.gov.tr
- ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması
TUS 2. DÖNEM SINAVI 23 AĞUSTOS'TA YAPILACAK
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın 2026 yılı 2. dönem oturumu 23 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenecek. TUS, tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için girdikleri sınav olarak uygulanıyor.
Aynı gün, 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavı da yapılacak. Bu sınav, yurt dışında tıp eğitimi alan ve Türkiye'de diploma denkliği almak isteyen adayları ilgilendiriyor.
ADAYLARIN KILAVUZU İNCELEMESİ GEREKİYOR
KILAVUZ UYARISI
- ÖSYM, sınavlara başvuracak adayların ilgili kılavuzları dikkatle incelemesi gerektiğini bildirdi.
- Başvuru şartları, sınav kuralları ve adayların izlemesi gereken adımlar 2026-TUS 2. Dönem Kılavuzu'nda yer alacak.
- Başvuru şartları, sınav kuralları ve adayların izlemesi gereken adımlar 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Kılavuzu'nda yer alacak.
Kılavuzlara ve başvuru bilgilerine ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişilebilecek.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)