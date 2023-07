Konya Teknik Üniversitesi bölümleri 2023! Konya Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Bilgisayar Mühendisliği SAY 90/93 440,74 64.926

Yazılım Mühendisliği SAY 60/62 429,41 75.415

Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 80/82 419,12 85.613

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 90/93 390,02 117.724

Endüstri Mühendisliği SAY 80/82 358,1 162.168

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 70/72 347,61 180.244

Mimarlık SAY 110/113 340,12 194.284

Makine Mühendisliği SAY 90/93 335,11 204.517

Kimya Mühendisliği SAY 30/31 306,56 274.044

Harita Mühendisliği SAY 30/6 306,49 274.249

Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 80/82 305,81 276.213

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 20/8 299,2 296.035

İnşaat Mühendisliği SAY 70/25 298,28 298.953

İç Mimarlık SAY 40/41 292,13 319.112

Şehir ve Bölge Planlama SAY 80/82 235,46 638.200