Konya Teknik Üniversitesi bölümleri 2023! Konya Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Bilgisayar Mühendisliği

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Harita Mühendisliği

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İç Mimarlık

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Kimya Mühendisliği

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Makine Mühendisliği

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İÖ)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Mimarlık

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Şehir ve Bölge Planlama

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)