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    • Eğitim
    • 17.07.2023 15:53
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    • 17.07.2023 15:53
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    Konya Teknik Üniversitesi bölümleri 2023! Konya Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    2023 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Bu noktada Konya Teknik Üniversitesi bölümleri, taban puanları, kontenjanları merak ediliyor. 2023 YKS üniversite sıralamasında Konya Teknik Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen adaylar, kendi puanlarına ve sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek ve tercih sürecini titizlikle yönetmek için araştırmalara koyuldu. İşte Konya Teknik Üniversitesi bölümleri 2023! Konya Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    Konya Teknik Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Konya Teknik Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Konya Teknik Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Konya Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

    Bilgisayar Mühendisliği
    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
    Endüstri Mühendisliği
    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
    Harita Mühendisliği
    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
    İç Mimarlık
    (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

    İnşaat Mühendisliği
    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
    Kimya Mühendisliği
    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
    Makine Mühendisliği
    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
    Makine Mühendisliği (İÖ)
    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
    Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
    Mimarlık
    (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
    Şehir ve Bölge Planlama
    (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
    Yazılım Mühendisliği
    (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

    KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

    Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

    📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

    Bilgisayar Programcılığı TYT 65/67 331,96 511.976
    Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 65/67 309,89 698.751
    Elektrik TYT 65/67 290,41 909.955
    Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 40/41 287,54 944.820
    Makine TYT 80/82 280,83 1.031.004
    Harita ve Kadastro TYT 50/52 280,36 1.037.333
    İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 40/41 279,96 1.042.649
    Gıda Teknolojisi TYT 50/52 274,48 1.118.127
    Elektronik Teknolojisi TYT 50/52 270,88 1.170.048
    İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 269,36 1.192.767
    Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 40/41 268,92 1.199.391

    Elektrik (İÖ) TYT 50/52 268,91 1.199.638
    Kimya Teknolojisi TYT 50/52 266,4 1.237.720
    Makine (İÖ) TYT 60/62 265,95 1.244.683
    Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği TYT 40/41 261,08 1.321.813
    Tarım Makineleri TYT 30/31 254,89 1.425.882
    Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 50/52 253,03 1.458.290
    Mobilya ve Dekorasyon TYT 30/31 246,37 1.580.711
    Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 30/31 246,21 1.583.790
    İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 242,83 1.649.193
    İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 35/36 238,98 1.726.452
    Giyim Üretim Teknolojisi TYT 30/31 237,91 1.748.969
    Ayakkabı Tasarım ve Üretimi TYT 25/26 226,8 1.995.420
    Yapı Yalıtım Teknolojisi TYT 30/31 217,36 2.225.173

        📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

        Bilgisayar Mühendisliği SAY 90/93 440,74 64.926
        Yazılım Mühendisliği SAY 60/62 429,41 75.415
        Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 80/82 419,12 85.613
        Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 90/93 390,02 117.724
        Endüstri Mühendisliği SAY 80/82 358,1 162.168
        Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 70/72 347,61 180.244
        Mimarlık SAY 110/113 340,12 194.284

        Makine Mühendisliği SAY 90/93 335,11 204.517
        Kimya Mühendisliği SAY 30/31 306,56 274.044
        Harita Mühendisliği SAY 30/6 306,49 274.249
        Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 80/82 305,81 276.213
        Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 20/8 299,2 296.035
        İnşaat Mühendisliği SAY 70/25 298,28 298.953
        İç Mimarlık SAY 40/41 292,13 319.112
        Şehir ve Bölge Planlama SAY 80/82 235,46 638.200
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        Haberler Eğitim Konya Teknik Üniversitesi bölümleri 2023! Konya Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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