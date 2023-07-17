Konya Teknik Üniversitesi bölümleri 2023! Konya Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Konya Teknik Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Konya Teknik Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Konya Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Bilgisayar Mühendisliği
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Harita Mühendisliği
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
İç Mimarlık
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
İnşaat Mühendisliği
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Kimya Mühendisliği
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Makine Mühendisliği
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Makine Mühendisliği (İÖ)
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
Mimarlık
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
Şehir ve Bölge Planlama
(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
Yazılım Mühendisliği
(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Bilgisayar Programcılığı TYT 65/67 331,96 511.976
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 65/67 309,89 698.751
Elektrik TYT 65/67 290,41 909.955
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 40/41 287,54 944.820
Makine TYT 80/82 280,83 1.031.004
Harita ve Kadastro TYT 50/52 280,36 1.037.333
İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 40/41 279,96 1.042.649
Gıda Teknolojisi TYT 50/52 274,48 1.118.127
Elektronik Teknolojisi TYT 50/52 270,88 1.170.048
İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 269,36 1.192.767
Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 40/41 268,92 1.199.391
Elektrik (İÖ) TYT 50/52 268,91 1.199.638
Kimya Teknolojisi TYT 50/52 266,4 1.237.720
Makine (İÖ) TYT 60/62 265,95 1.244.683
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği TYT 40/41 261,08 1.321.813
Tarım Makineleri TYT 30/31 254,89 1.425.882
Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 50/52 253,03 1.458.290
Mobilya ve Dekorasyon TYT 30/31 246,37 1.580.711
Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 30/31 246,21 1.583.790
İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 242,83 1.649.193
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 35/36 238,98 1.726.452
Giyim Üretim Teknolojisi TYT 30/31 237,91 1.748.969
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi TYT 25/26 226,8 1.995.420
Yapı Yalıtım Teknolojisi TYT 30/31 217,36 2.225.173