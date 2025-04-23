Kırklareli’de okullar tatil mi? 24 Nisan 2025 Perşembe günü eğitim devam edecek mi?

Fotoğraflar: AA

📍 KIRKLARELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kırklareli'de yaşayan binlerce öğrenci ve veli, İstanbul merkezli yaşanan sarsıntının ardından olası bir tatil kararını araştırmaya başladı. Ancak 23 Nisan Çarşamba günü saat 18:30 itibarıyla Kırklareli Valiliği'nden okulların tatil edildiğine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Yetkililerden gelen bilgilere göre, 24 Nisan 2025 Perşembe günü Kırklareli'de okullarda eğitim-öğretime devam edilecek. Herhangi bir riskli durum ya da hasar bildirilmedi.

📌 VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kırklareli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, ilimizde de hissedilmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri sahada taramalarına başlamıştır. Şu ana kadar Kırklareli genelinde can ve mal kaybı yaşanmamış, ciddi bir yapısal hasar tespit edilmemiştir."