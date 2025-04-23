Kırklareli’de okullar tatil mi? 24 Nisan 2025 Perşembe günü eğitim devam edecek mi?

Bu gelişme üzerine Kırklareli'de 24 Nisan Perşembe günü okullar tatil edildi mi? sorusu gündeme geldi.
Bu gelişme üzerine Kırklareli'de 24 Nisan Perşembe günü okullar tatil edildi mi? sorusu gündeme geldi.
Kırklareli'de yaşayan binlerce öğrenci ve veli, İstanbul merkezli yaşanan sarsıntının ardından olası bir tatil kararını araştırmaya başladı. Ancak 23 Nisan Çarşamba günü saat 18:30 itibarıyla Kırklareli Valiliği'nden okulların tatil edildiğine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
Yetkililerden gelen bilgilere göre, 24 Nisan 2025 Perşembe günü Kırklareli'de okullarda eğitim-öğretime devam edilecek. Herhangi bir riskli durum ya da hasar bildirilmedi.
Kırklareli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İstanbul Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, ilimizde de hissedilmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri sahada taramalarına başlamıştır. Şu ana kadar Kırklareli genelinde can ve mal kaybı yaşanmamış, ciddi bir yapısal hasar tespit edilmemiştir."
"İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Valimiz Sayın Uğur Turan başkanlığında toplanmış ve gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Mevcut durumda eğitim öğretime ara verilmesini gerektirecek bir durum bulunmamaktadır."
Tüm gelişmeler doğrultusunda 24 Nisan Perşembe günü Kırklareli genelindeki tüm ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda eğitimin normal şekilde devam edeceği bildirildi. Öğrenci ve velilerin resmi duyurular dışında yapılan paylaşımlara itibar etmemeleri önemle vurgulandı.