24 Nisan Perşembe Edirne’de okullar tatil edildi mi? İşte valilikten gelen son açıklama

Edirne Valiliği'nden yapılan ilk açıklamada, kent genelinde herhangi bir hasar veya tehlikeli durumun yaşanmadığı belirtildi. Peki, Edirne'de okullar tatil mi? İşte son durum…
Edirne Valiliği'nden yapılan ilk açıklamada, kent genelinde herhangi bir hasar veya tehlikeli durumun yaşanmadığı belirtildi. Peki, Edirne'de okullar tatil mi? İşte son durum…
Depremin merkez üssü Marmara Denizi - Silivri açıkları olarak açıklanırken, sarsıntının etkisi Edirne, Tekirdağ, Kırklareli gibi Trakya illerinde de hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Edirne'de ise can ve mal kaybına ilişkin herhangi bir resmi ihbarın bulunmadığı bildirildi.
Edirne Valiliği, kamuoyunu rahatlatmak adına resmi bir açıklamada bulundu:
"İstanbul Silivri'de yaşanan deprem dolayısıyla ilimiz genelinde depreme bağlı olarak herhangi bir ihbar ve sorun olmamakla birlikte, Afet ve Acil Durum Kurulu acil ve hazır şekilde toplanmıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Bu açıklamaya göre Edirne'de okulların tatil edilmesine yönelik herhangi bir karar alınmadı.
🟢 Evet, Edirne'de 24 Nisan Perşembe günü tüm okullar açık olacak.
📌 Ancak deprem sonrası gelişmeler yakından izleniyor. Valilikten veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelebilecek yeni duyurular için resmi kaynakların takip edilmesi öneriliyor.
Edirne Valiliği Resmi Web Sitesi
Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü
AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncellemeleri
Sosyal medya resmi hesapları
👉 Veliler ve öğrenciler, olası yeni açıklamalar için bu kaynaklardan gelişmeleri takip etmeli.