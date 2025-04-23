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24 Nisan Perşembe Edirne’de okullar tatil edildi mi? İşte valilikten gelen son açıklama

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından çevre illerde büyük tedirginlik yaşandı. Deprem, Trakya bölgesinde de hissedilirken, Edirne’deki öğrenciler ve veliler 24 Nisan Perşembe günü için "okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor.

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 20:52 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 20:52
24 Nisan Perşembe Edirne’de okullar tatil edildi mi? İşte valilikten gelen son açıklama

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Edirne Valiliği'nden yapılan ilk açıklamada, kent genelinde herhangi bir hasar veya tehlikeli durumun yaşanmadığı belirtildi. Peki, Edirne'de okullar tatil mi? İşte son durum…

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

📍 DEPREM EDİRNE'Yİ ETKİLEDİ Mİ?

Depremin merkez üssü Marmara Denizi - Silivri açıkları olarak açıklanırken, sarsıntının etkisi Edirne, Tekirdağ, Kırklareli gibi Trakya illerinde de hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Edirne'de ise can ve mal kaybına ilişkin herhangi bir resmi ihbarın bulunmadığı bildirildi.

🏛️ EDİRNE VALİLİĞİ'NDEN RESMî AÇIKLAMA

Edirne Valiliği, kamuoyunu rahatlatmak adına resmi bir açıklamada bulundu:

"İstanbul Silivri'de yaşanan deprem dolayısıyla ilimiz genelinde depreme bağlı olarak herhangi bir ihbar ve sorun olmamakla birlikte, Afet ve Acil Durum Kurulu acil ve hazır şekilde toplanmıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Bu açıklamaya göre Edirne'de okulların tatil edilmesine yönelik herhangi bir karar alınmadı.

📚 24 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜ OKULLAR AÇIK MI?

🟢 Evet, Edirne'de 24 Nisan Perşembe günü tüm okullar açık olacak.

📌 Ancak deprem sonrası gelişmeler yakından izleniyor. Valilikten veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelebilecek yeni duyurular için resmi kaynakların takip edilmesi öneriliyor.

🔁 GÜNCEL GELİŞMELERİ NASIL TAKİP EDEBİLİRİM?

Edirne Valiliği Resmi Web Sitesi

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü

AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncellemeleri

Sosyal medya resmi hesapları

👉 Veliler ve öğrenciler, olası yeni açıklamalar için bu kaynaklardan gelişmeleri takip etmeli.

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