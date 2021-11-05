15 tatil ne zaman 2021? Ara tatil ne zaman 2021? Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim sona mı erecek? Mahmut Özer duyurdu
Kasım ayına girmemizle birlikte milyonlarca öğrenci ve velisi ilk ara tatil için bekleyişe girdi. 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlamış ve ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri 2 yıla yakın uzaktan aldığı eğitimi uzun bir sürenin ardından ilk kez yüz yüze almaya başlamıştı. Öğrenciler kasım ayındaki tatil ile birlikte dinlenme imkanı bulacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı son açıklamasında 15 tatil, ara tatil ve okulların kapanacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki; 15 tatil ne zaman 2021? Ara tatil ne zaman 2021? Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim sona mı erecek? Mahmut Özer duyurdu
İlk ara tatil yaklaşıyor. Koronavirüs gölgesinde yüz yüze eğitim devam ederken kasım ayında yapılacak olan 9 günlük ara tatil öğrenci ve velilere ilaç gibi gelecek. Okullarda tüm tedbirler alınacak 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer her fırsattı yüz yüze eğitimde ısrarcı olduklarını dile getirmiştti. Aynı şekilde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, yüz yüze eğitimde kararlı olduklarını vurgulamıştı. Ancak sık sık okulların kapanacağı, yüz yüze eğitimin sona ereceği yönünde iddialar gündeme geliyor. Peki 15 tatil ne zaman 2021? Ara tatil ne zaman 2021? Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim sona mı erecek? İşte Mahmut Özer'in tüm bu sorulara verdiği net yanıtlar...
2021 İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.