15 tatil ne zaman 2021? Ara tatil ne zaman 2021? Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim sona mı erecek? Mahmut Özer duyurdu

İlk ara tatil yaklaşıyor. Koronavirüs gölgesinde yüz yüze eğitim devam ederken kasım ayında yapılacak olan 9 günlük ara tatil öğrenci ve velilere ilaç gibi gelecek. Okullarda tüm tedbirler alınacak 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer her fırsattı yüz yüze eğitimde ısrarcı olduklarını dile getirmiştti. Aynı şekilde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, yüz yüze eğitimde kararlı olduklarını vurgulamıştı. Ancak sık sık okulların kapanacağı, yüz yüze eğitimin sona ereceği yönünde iddialar gündeme geliyor. Peki 15 tatil ne zaman 2021? Ara tatil ne zaman 2021? Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim sona mı erecek? İşte Mahmut Özer'in tüm bu sorulara verdiği net yanıtlar...