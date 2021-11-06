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    • Eğitim
    • 06.11.2021 17:19
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    • 06.11.2021 17:19
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    AÖF güz dönemi ara sınavları online mi olacak, yüz yüze mi? AÖF vize sınavları ne zaman? 2021 2022 AÖF sınav takvimi

    AÖF güz dönemi sınav takvimi açıklandı. Üniversitelerin 2 yıllık ya da 4 yıllık bölümlerini AÖF ile okuyan öğrenciler için vize sınavları geldi çattı. Öğrenciler önce vize sınavlarını ardından da final sınavlarını olacak. Derslerden kalan öğrenciler de büt ve ya yaz okuluna kalacak. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl sınavlar online olmuştu. Dolayısıyla bu yıl da sınavların online olup olmayacağı merak ediliyor. Peki; AÖF vize sınavları ne zaman? AÖF güz dönemi ara sınavları online mi olacak, yüz yüze mi? 2021 2022 AÖF sınav takvimi haberimizde!

    AÖF vize sınavları ne zaman 2021?

    Açık Öğretim Fakültesinde (AÖF) okuyan öğrenciler için vize sınavları yaklaşıyor. 2021-2022 yılı eğitim öğretim döneminde ilk sınavlarını olmak için gün sayan AÖF öğrencileri için tarih verildi. AÖF açıköğretim vize sınavlarının ne zaman, hangi tarihte yapılacağı kesinleşti. Üniversitelerin açık öğretim bölümlerinde okuyan öğrencerin ilk sınavlarına ne zaman katılacağı belli oldu. Peki; AÖF vize sınavları ne zaman? AÖF güz dönemi ara sınavları online mi olacak, yüz yüze mi? İşte 2021 2022 AÖF sınav takvimi!

    AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN 2021?

    Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) vize sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Final sınavları ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

    Sınav tarihleri Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebilir.

    AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAVLARI ONLİNE Mİ YAPILACAK, YÜZ YÜZE Mİ?

    AÖF sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Öte yandan son yapılan AÖF sınavları yüz yüze gerçekleştirilmişti.

        SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

        Final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek.

        2021-2022 AÖF SINAV TAKVİMİ

        Güz dönemini yukarıda vermiştik. İşte bahar dönemi AÖF sınav takvimi;

        Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022
        Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022
        Yaz Okulu Sınavı 06 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.tarihlerinde uygulanacak.
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        Haberler Eğitim AÖF güz dönemi ara sınavları online mi olacak, yüz yüze mi? AÖF vize sınavları ne zaman? 2021 2022 AÖF sınav takvimi
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