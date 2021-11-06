AÖF güz dönemi ara sınavları online mi olacak, yüz yüze mi? AÖF vize sınavları ne zaman? 2021 2022 AÖF sınav takvimi

Açık Öğretim Fakültesinde (AÖF) okuyan öğrenciler için vize sınavları yaklaşıyor. 2021-2022 yılı eğitim öğretim döneminde ilk sınavlarını olmak için gün sayan AÖF öğrencileri için tarih verildi. AÖF açıköğretim vize sınavlarının ne zaman, hangi tarihte yapılacağı kesinleşti. Üniversitelerin açık öğretim bölümlerinde okuyan öğrencerin ilk sınavlarına ne zaman katılacağı belli oldu. Peki; AÖF vize sınavları ne zaman? AÖF güz dönemi ara sınavları online mi olacak, yüz yüze mi? İşte 2021 2022 AÖF sınav takvimi!
AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN 2021?
Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) vize sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Final sınavları ise 08-09 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
Sınav tarihleri Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebilir.
AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAVLARI ONLİNE Mİ YAPILACAK, YÜZ YÜZE Mİ?
AÖF sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi olacağı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Öte yandan son yapılan AÖF sınavları yüz yüze gerçekleştirilmişti.