AÖF güz dönemi ara sınavları online mi olacak, yüz yüze mi? AÖF vize sınavları ne zaman? 2021 2022 AÖF sınav takvimi

Açık Öğretim Fakültesinde (AÖF) okuyan öğrenciler için vize sınavları yaklaşıyor. 2021-2022 yılı eğitim öğretim döneminde ilk sınavlarını olmak için gün sayan AÖF öğrencileri için tarih verildi. AÖF açıköğretim vize sınavlarının ne zaman, hangi tarihte yapılacağı kesinleşti. Üniversitelerin açık öğretim bölümlerinde okuyan öğrencerin ilk sınavlarına ne zaman katılacağı belli oldu. Peki; AÖF vize sınavları ne zaman? AÖF güz dönemi ara sınavları online mi olacak, yüz yüze mi? İşte 2021 2022 AÖF sınav takvimi!