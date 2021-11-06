Seminer ne zaman? MEB'den son dakika açıklama! Kasım ara tatilde seminer var mı 2021? Öğretmen seminerleri online mı olacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika ara tatil açıklamasının ardından binlerce öğretmen seminerler hakkında araştırmalara koyuldu. Bilindiği üzere Kasım ayında 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili uygulanacak. Hafta sonlarının birleşmesiyle 9 günü bulan ara tatilde öğretmenlerin seminere katılıp katılmayacağı merak konusu oldu. Peki Seminer ne zaman? Kasım ara tatilde seminer var mı 2021? Öğretmen seminerleri online mı olacak?
ARA TATİLDE SEMİNER VAR MI, OLACAK MI 2021?
Ara tatilde öğretmen seminerleri olacak ancak seminerler online olarak gerçekleştirilecek.
Bursa Valiliği'ni ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, burada yaptığı açıklamada, ara tatilde öğretmenlerin idari izinli sayılacağını duyurdu. Özer ''Öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz'' dedi.
MEB 2021-2022 TAKVİMİ!
1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,
Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,
Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.