Kasım ara tatili tarihi: MEB 2024 ilk tatil için günleri duyurdu

2024 - 2025 Eğitim ve Öğretim Yılı için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan tatil takvimi ile öğrenciler ve veliler, okulların tatil dönemlerini merakla bekliyor. Yeni eğitim dönemi öncesinde tatil tarihleri açıklandı ve özellikle Kasım ara tatilinin ne zaman yapılacağı büyük bir merak konusu oldu.