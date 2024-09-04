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Kasım ara tatili tarihi: MEB 2024 ilk tatil için günleri duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait tatil takvimini duyurdu. Okulların açılmasına sayılı günler kala, öğrenciler ve veliler ara tatil tarihlerini merak ediyor. Yeni eğitim dönemi öncesinde planlamalarına yardımcı olacak tatil tarihleri netleşti. Özellikle Kasım ara tatilinin ne zaman olacağı, yarıyıl tatili başlangıç ve bitiş tarihleri ile okulların ne zaman kapanacağı gibi önemli tarihler açıklandı.

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 17:54 Güncelleme Tarihi04 Eylül 2024, 17:54
Kasım ara tatili tarihi: MEB 2024 ilk tatil için günleri duyurdu

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2024 - 2025 Eğitim ve Öğretim Yılı için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan tatil takvimi ile öğrenciler ve veliler, okulların tatil dönemlerini merakla bekliyor. Yeni eğitim dönemi öncesinde tatil tarihleri açıklandı ve özellikle Kasım ara tatilinin ne zaman yapılacağı büyük bir merak konusu oldu.

Kasım Ayı Ara Tatili 2024 Ne Zaman Yapılacak? 🍂

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarih aralığında öğrenciler kısa bir mola verip dinlenme fırsatı bulacaklar.

Yarıyıl Tatili Ne Zaman Başlayacak? ❄️

Öğrenciler için ikinci büyük tatil dönemi olan yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatilinin ardından okullar, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü tekrar açılacak ve ikinci dönem başlayacak.

İkinci Dönem Ara Tatili Ne Zaman? 🌷

2024 - 2025 Eğitim Öğretim Yılı için ikinci dönem ara tatili, 31 Mart 2025 Pazartesi başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu dönemde de kısa bir mola verip derslere yeniden odaklanma imkânı bulacaklar.

Okullar Ne Zaman Kapanacak? 🏫

2024 - 2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın sona ermesiyle birlikte okullar, 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak. Böylece öğrenciler yaz tatiline başlayacak ve uzun bir dinlenme sürecine girecekler.

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