Kasım ara tatili tarihi: MEB 2024 ilk tatil için günleri duyurdu

2024 - 2025 Eğitim ve Öğretim Yılı için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan tatil takvimi ile öğrenciler ve veliler, okulların tatil dönemlerini merakla bekliyor. Yeni eğitim dönemi öncesinde tatil tarihleri açıklandı ve özellikle Kasım ara tatilinin ne zaman yapılacağı büyük bir merak konusu oldu.
Kasım Ayı Ara Tatili 2024 Ne Zaman Yapılacak? 🍂
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarih aralığında öğrenciler kısa bir mola verip dinlenme fırsatı bulacaklar.
Yarıyıl Tatili Ne Zaman Başlayacak? ❄️
Öğrenciler için ikinci büyük tatil dönemi olan yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatilinin ardından okullar, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü tekrar açılacak ve ikinci dönem başlayacak.