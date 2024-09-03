KYK yurt başvuruları kısa süre önce tamamlandı. Şimdi ise tüm gözler burs ve kredi başvurularına çevrilmiş durumda. Gençlik ve Spor Bakanlığı önümüzdeki günlerde burs başvuru tarihlerini resmi bir açıklama ile kamuoyuna duyuracak. Peki, KYK burs kredi başvurusu ne zaman başlıyor? 2024 e-Devlet KYK burs kredi başvurusu nereden yapılır?

Geçtiğimiz yıl 12-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen burs ve kredi başvurularının bu yıl da benzer bir takvimle gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ancak kesin tarihler henüz belirlenmedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı açıklamayla birlikte başvuru tarihleri netlik kazanacak.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları her yıl belirlenen tarihler arasında e-Devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrenciler, en yakın PTT şubesine giderek şifre edinmeli veya mevcut internet bankacılığı, e-imza gibi alternatif giriş yöntemlerinden birini kullanabilir.

Başvuru sırasında öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin detaylı bilgiler istenmekte ve bu bilgiler ilgili kamu kurumlarından alınan verilerle doğrulanmaktadır. Değerlendirme sonucunda bütçeye ve mevzuata uygun olarak belirlenen sayıda öğrenciye burs imkanı sunulurken diğer uygun öğrencilere öğrenim kredisi sağlanmaktadır.