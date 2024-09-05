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KPSS TERCİH TARİHLERİ 2024! KPSS 2024/2 lisans tercih başvuruları başladı mı? P1, P2, P3 puanı ile alım yapan kurumlar!

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek üzere tercihlerini yapmaya hazırlanıyor. ÖSYM tarafından duyurulacak tercih kılavuzu ve takvimi, kamuya atanma hayali kuran binlerce aday tarafından merakla bekleniyor.

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 05:58 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 06:11
KPSS TERCİH TARİHLERİ 2024! KPSS 2024/2 lisans tercih başvuruları başladı mı? P1, P2, P3 puanı ile alım yapan kurumlar!

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Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, kamu kadrolarına atanma hayali kuran adaylar için kritik süreç başlıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen lisans mezunu adaylar, tercih işlemlerinin başlamasını bekliyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan tercih kılavuzu ve takvimi büyük merakla takip ediliyor.

KPSS 2024/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN,HANGİ TARİHTE?

ÖSYM bu yıl ki tercihler için henüz resmi bir açıklama gelmedi. KPSS lisans tercihleri geçtiğimiz yıl ÖSYM'nin takvimine göre, 20 Aralık tarihinde başlamış 27 Aralık tarihinde sona ermişti. Tarihlerin açıklanmasının ardından kılavuz da yayımlanacak.

KPSS LİSANS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI 2024?

KPSS 2024/2 tercih kılavuzu için ÖSYM tarafından henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. Tarihler açıklandığında yer vereceğiz.

KPSS P1 PUANI İLE ALIMI YAPAN KURUMLAR

Bakanlıkların mühendislik kadroları
BİST Uzman Yardımcısı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
İller Bankası Uzman Yardımcısı
Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

KPSS P2 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı
Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı

KPSS 3 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı
SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)
Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı
Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
Gümrük Muhafaza Memurluğu

Gümrük Muayene Memurluğu
Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü
Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
Makina Kimya Endüstrisi
TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Gümrük Müsteşarlığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı

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