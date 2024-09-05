KPSS TERCİH TARİHLERİ 2024! KPSS 2024/2 lisans tercih başvuruları başladı mı? P1, P2, P3 puanı ile alım yapan kurumlar!

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Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, kamu kadrolarına atanma hayali kuran adaylar için kritik süreç başlıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen lisans mezunu adaylar, tercih işlemlerinin başlamasını bekliyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan tercih kılavuzu ve takvimi büyük merakla takip ediliyor.

KPSS 2024/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN,HANGİ TARİHTE?



ÖSYM bu yıl ki tercihler için henüz resmi bir açıklama gelmedi. KPSS lisans tercihleri geçtiğimiz yıl ÖSYM'nin takvimine göre, 20 Aralık tarihinde başlamış 27 Aralık tarihinde sona ermişti. Tarihlerin açıklanmasının ardından kılavuz da yayımlanacak.