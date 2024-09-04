Heyecanla başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı tüm hızıyla devam ederken, öğrenciler ve velilerin gözü tatil takviminde! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre yıl boyunca iki dönem arası tatil ve iki de ara tatil yer alıyor.