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KASIM ARA TATİLİ TARİHİ! İlk ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek? 2024- 2025 tatil takvimi!

Heyecanla başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı tüm hızıyla devam ediyor. Uyum haftası derslerinin ardından 9 Eylül itibariyle tüm kademeler için ders zili çalacak. Öğrenciler ve veliler şimdiden gözünü yılın ilk tatiline çevirmiş durumda. Peki, merakla beklenen Kasım ara tatili ne zaman? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 13:37 Güncelleme 04 Eylül 2024, 13:38
KASIM ARA TATİLİ TARİHİ! İlk ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek? 2024- 2025 tatil takvimi!

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Heyecanla başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı tüm hızıyla devam ederken, öğrenciler ve velilerin gözü tatil takviminde! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre yıl boyunca iki dönem arası tatil ve iki de ara tatil yer alıyor.

KASIM AYI ARA TATİL 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

SÖMESTR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

YAZ TATİLİ 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024-2025 Eğitim yılının yaz tatili 20 Haziran 2025 günü okulların kapanmasıyla birlikte başlayacak.

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