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AÖF 2025: Açıköğretim Fakültesi (AÖF) FİNAL SINAVLARI ne zaman, saat kaçta?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 güz dönemi final sınavlarının tarihleri açıklandı. Öğrenciler, sınav takvimi ve detaylarıyla ilgili güncel açıklamaları yakından takip ediyor. İşte AÖF final sınavlarına ilişkin tüm merak edilenler.

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Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 15:56 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 15:56
AÖF 2025: Açıköğretim Fakültesi AÖF FİNAL SINAVLARI ne zaman, saat kaçta?

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    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 güz dönemi final sınavlarının tarihleri açıklandı. Öğrenciler, sınav takvimi ile ilgili gelişmeleri merak ediyor. İşte AÖF final sınavlarına dair tüm detaylar...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    AÖF Final Sınavları Ne Zaman Yapılacak?

    Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı sınav takvimine göre güz dönemi final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Sınav oturum saatleri

    Sabah oturumu: 09.30

    Öğleden sonra oturumu: 14.00

    Sınavlar Türkiye genelinde ve K.K.T.C. Lefkoşa'da aynı anda yapılacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Sınav Süresi ve Soru Sayısı

    Her ders için:

    Soru sayısı: 20

    Süre: 30 dakika

    Öğrenciler, sınava girecekleri her ders için ayrı oturumlarda sınava katılacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Sınav Giriş Belgeleri

    Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuru ile sınav belgelerinin erişime açıldığı bildirildi.

    Öğrenciler, sınav giriş belgelerine aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numaraları veya öğrenci e-posta bilgileriyle erişebilir.

    AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

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