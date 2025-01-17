AÖF 2025: Açıköğretim Fakültesi (AÖF) FİNAL SINAVLARI ne zaman, saat kaçta?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 güz dönemi final sınavlarının tarihleri açıklandı. Öğrenciler, sınav takvimi ile ilgili gelişmeleri merak ediyor. İşte AÖF final sınavlarına dair tüm detaylar...