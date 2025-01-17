AÖF 2025: Açıköğretim Fakültesi (AÖF) FİNAL SINAVLARI ne zaman, saat kaçta?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 güz dönemi final sınavlarının tarihleri açıklandı. Öğrenciler, sınav takvimi ile ilgili gelişmeleri merak ediyor. İşte AÖF final sınavlarına dair tüm detaylar...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 güz dönemi final sınavlarının tarihleri açıklandı. Öğrenciler, sınav takvimi ile ilgili gelişmeleri merak ediyor. İşte AÖF final sınavlarına dair tüm detaylar...
AÖF Final Sınavları Ne Zaman Yapılacak?
Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı sınav takvimine göre güz dönemi final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Sınav oturum saatleri
Sabah oturumu: 09.30
Öğleden sonra oturumu: 14.00
Sınavlar Türkiye genelinde ve K.K.T.C. Lefkoşa'da aynı anda yapılacak.
Sınav Süresi ve Soru Sayısı
Her ders için:
Soru sayısı: 20
Süre: 30 dakika
Öğrenciler, sınava girecekleri her ders için ayrı oturumlarda sınava katılacak.
Sınav Giriş Belgeleri
Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuru ile sınav belgelerinin erişime açıldığı bildirildi.
Öğrenciler, sınav giriş belgelerine aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numaraları veya öğrenci e-posta bilgileriyle erişebilir.