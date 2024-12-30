2024 yılı Türkiye eğitim sisteminde önemli değişikliklere ve yeniliklere sahne oldu. Milli Eğitim Bakanlığı "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ve "Öğretmenlik Mesleği Kanunu" gibi projeleri hayata geçirdi. Bakan Yusuf Tekin yıl boyunca yapılan ve 2025'te gerçekleştirilecek düzenlemelerle ilgili soruları yanıtladı. Tekin öğretmen atamalarından mülakat tartışmalarına, okul önlerinde kumanya dağıtımından karne sistemine kadar birçok konuyu ele aldı. İşte Bakan Tekin'in röportajından öne çıkan başlıklar.
Yılbaşı Genelgesi: Okulda Maddi Külfet Yasaklandı
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Bakan Tekin yılbaşı kutlamalarının ailelere maddi külfet yaratmasının önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.
Okullarda yapılacak etkinliklerin öğrencileri ve velileri zor duruma sokmaması için değişiklikler yaptıklarını söyledi. Mezuniyet törenleri ve baloların ise yasaklanmadığını, sadece okullarda yapılmasını istediklerini vurguladı.
İlkokulda Karne Uygulaması Sona Eriyor
İlkokullarda geleneksel karne uygulamasının yerine gelişim raporu uygulamasına geçileceği müjdesini veren Bakan Tekin bu değişikliğin öğrencilerin eğitim sürecine daha sağlıklı bir şekilde katkı sağlayacağını belirtti.
Tekin açıklamasında, "Şimdi önümüzdeki yılla ilgili ilkokullarda karne uygulamasının yerine gelişim raporu uygulamasına geçmiş olacağız." ifadelerine yer verdi.
Gelişim Raporu Nedir?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan bilgi şu şekilde;
"Okul öncesi eğitim kurumlarında Okul Öncesi Eğitim Programı doğrultusunda hazırlanan çocuğa yönelik Gelişim Raporu her dönem sonunda e-Okul sistemine işlenerek bir örneği veliye verilir. Gelişim raporuna pedagojik olmayan ve gizliliği gerektiren bilgiler işlenmez."
Özel Okul Ücretleri ve Regülasyonlar
Özel okulların eğitim ücretlerine yapılan zammın ve özellikle enflasyon oranı üzerinde gerçekleştirilen artışların oluşturduğu sorunlar gündeme geldi.
Tekin özel okulların eğitim ücretlerinde denetim yapmak üzere yeni bir yönetmelik hazırlandığını açıkladı. Ayrıca okul kitapları ve diğer giderler için de düzenleme yapılacağının altını çizdi.
"Geçtiğimiz gün Özel Okul Birlikleri beni ziyaret ettiler. Onlardan ben öğretmen maaşlarının kamudaki öğretmen maaşlarıyla kıyaslamasını istemiştim. Yani şimdi ismini söylemeyeyim, birçok özel okul, kamudaki maaşlara çok yakın ödeme yapıyor. Onların bize bu anlamda verdikleri sözü tuttuklarını gösteriyor. Bu yıl özel okul ücretleri 180-200 bin lira bandındaydı. Özel okullar eğitim ücretlerine enflasyon oranında zam yapamadıkları zaman bunu başka alanlarda telafi etme yoluna gidiyorlardı. Okul ücretleri, fahiş ücretle kitap satma gibi konularda yönetmelik çalışmamız var. Orada da bir düzenleme yapacağız." açıklamasında bulundu.
Yeni Atama ve Öğretmen Akademisi
2024 yılında öğretmen atamaları için kadro dağılımının yapıldığını belirten Bakan Tekin 2025'te öğretmen adayları için KPSS yerine "Akademi Giriş Sınavı" (AGS) düzenleneceğini duyurdu.
AGS'nin 13 Temmuz'da ÖSYM tarafından yapılacağı, sonrasında öğretmenlerin Millî Eğitim Akademisi'nde eğitim alacakları ve ardından istihdam edilecekleri bilgisi verildi.
Mülakat Tartışmaları: Adalet ve Hukuk İlkeleri
Mülakat sınavlarına ilişkin eleştiriler hakkında konuşan Bakan Tekin, mülakat performansına göre sıralamanın değişebileceğini söyledi. 60 bin öğretmen adayının katıldığı mülakatta 1000 kişinin sıralamasının değişmesinin mülakatın doğasında olduğunu belirtti. Tekin, adalet ve hukuk devleti ilkelerine sadık kaldıklarını mülakatın sonuçlarına yapılan itirazların yersiz olduğunu vurguladı.
Bakan Tekin açıklamasında, "Ben bu arkadaşlarla sohbet ediyorum. Diyorum onlara "Sana bir haksızlık varsa hemen şikâyetini yap, gereğini yapalım" diye... "Yok bana yapılmadı ama başka ilde bir arkadaşa daha yüksek bir not verildi" deniliyor. Tamam da mülakat bu ama. Şimdi burada komisyonlar arası adaletsizlik diye tanımlanabilecek bir şey yok. Burada şöyle bir tablo var. Israrla deniyor ki işte 'Bin civarında adayın sıralamada yeri değişti." Şimdi ben kimsenin yerinin değişmeyeceğinin garantisini zaten vermiyorum ki. Mülakat performansınıza göre değişebilir. Biz kul hakkı, adalet, hukuk devleti ilkelerine göre sınav yaptık. Mülakatın neticesinde bazı adaylarımızın -ki 60 bin kişi sınava girdi- içerisinde 1.000 küsur kişinin sıralaması değişmiş oldu. Bunlar da sıralaması değişmekten kastım; birinci olan kişiyi 20 bininci yapmamışızdır, 160. kişi, 180. olmuş. Dolayısıyla bu eleştiriler 'işte bunları da atayın' demek kabaca şu anlama geliyor. O zaman mülakat niye yaptık biz? Mülakatsız atama yapmış olduk eğer o dedikleri olursa. Bu, siyasi karar alma mekanizmalarının üzerinde vesayet bu yani, hiç bu kadar tartışmaya gerek yoktu o zaman." ifadelerine yer verdi.
Okul Önünde Kumanya Dağıtımına Karşıyız
Bakan Tekin, okul önlerinde kumanya dağıtımının okul güvenliği ve hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu söyledi. İBB tarafından okul yolunda dağıtılan tarihi geçmiş sütlerin ve diğer yiyeceklerin çocukların sağlığı için tehlike oluşturabileceği gerekçesiyle bu tür uygulamalara karşı olduklarını ifade etti.
"Temizlikle ilgili yaz aylarında yaşadığımız tartışmadaki temel konu buydu. Böyle şov yapar gibi olmaz. Protokole uygun davranmak istiyorsanız buyurun gelin. Aynı şey yiyecek içecek için de geçerli. Okul yolunda tarihi geçmiş süt dağıtıldı gördünüz. 'İstediğimi dağıtacağım' bu olmaz. Bu hukuk devleti ilkesiyle de çelişir. Çocuklarımızın güvenliği açısından da sorunlar üretebilir. O yüzden karşıyız buna. Önüne gelen kek, çikolata dağıtacağım derse olay başka yere gider." dedi.
Dijital Bağımlılık ve Güvenlik
Dijital bağımlılık konusunda devletin farklı kurumlarıyla birlikte çalıştıklarını açıklayan Bakan Tekin, çocukları zararlı içeriklerden korumak için önlemler alacaklarını belirtti. Özellikle cinsellik ve kumar içeren reklamlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Fenomen Öğretmenlik: CİMER'den Şikayetler
Öğretmenlerin sosyal medya platformlarında öğrenci performansını paylaşmalarına karşı olduklarını belirten Bakan Tekin, CİMER üzerinden gelen şikayetlere de değindi. Velilerin ve öğrencilerin rencide edilmesine sebep olacak uygulamalara karşı duyarlı olacaklarını açıkladı.
"Velileri ve öğrenciyi rencide, rahatsız edecek uygulamalara kesinlikle taviz vermeyeceğiz, açık açık söyleyeyim. Çünkü CİMER üzerinden bu türden çok şikâyet geliyor bize. Yani veli diyor ki: Benim öğrencimi niye böyle bir şey için kullanıyor öğretmen... Onay vermediğim sosyal medya platformlarında çocuğun performansının yayınlanmasını arzu etmem, istemem. Bu sınırı iyi korumak lazım. Bununla ilgili uygulamaları hayata geçireceğiz."
Suriyelilere Eğitim Desteği
Suriyeli öğrencilere eğitim desteği vermeye devam edeceklerini belirten Tekin çocukların eğitimlerine yönelik çalışmaların süreceğini ve ailelerin dönüşlerinin ertelenebileceğini ifade etti. Ayrıca Türk eğitim sistemine entegrasyonlarını sağlamak adına gerekli desteği sunacaklarını vurguladı.
LGS'nin Geleceği
LGS'nin tamamen kaldırılmayacağını ancak sınav içeriğinde önemli değişiklikler yapılacağını belirten Bakan Tekin sınavın müfredatla uyumlu hale getirileceğini ve bu konuda hazırlıkların yapıldığını açıkladı.
"Velilere tavsiyem açıkladığımız müfredata, ulaştırdığımız materyallere odaklansınlar. Sınav sistemi değişir değişmez öyle bir şey söylemiyorum ama sınavın içeriğiyle ilgili değişiklikler için zaten hazırlıklarımız da var. Sınavın içeriği de bu formata dönecek. Yani programla uyumlu hâle gelecek." açıklamasında bulundu.
BİLSEM'de Yeni Dönem: Yerli Zeka Testi
BİLSEM sınavlarında kullanılacak yeni yerli zekâ testinin 2025'te uygulanmaya başlanacağını müjdeleyen Tekin bu testin Türk çocuklarına daha uygun bir değerlendirme aracı olacağını söyledi.
"Daha lansmanını yapmadığımız bir zekâ testi uygulaması var. BİLSEM'deki sınavları artık o uygulamayla yapacağız. Yerli ve millî zekâ testi uygulaması 2025'te ilk defa uygulanacak. Orada kullandığımız uygulamayı başka ülkeden satın almıştık." ifadelerine yer verdi.
2024 yılı eğitimde önemli adımların atıldığı ve büyük değişimlerin başladığı bir yıl oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu değişikliklerin eğitimde daha adil, kaliteli ve etkili bir sistemin temellerini atmayı hedeflediğini belirtti. 2025'teki reformların ise eğitim sisteminin geleceği için çok daha büyük bir dönüm noktası olacağı ifade ediliyor.