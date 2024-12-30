Mülakat Tartışmaları: Adalet ve Hukuk İlkeleri

Mülakat sınavlarına ilişkin eleştiriler hakkında konuşan Bakan Tekin, mülakat performansına göre sıralamanın değişebileceğini söyledi. 60 bin öğretmen adayının katıldığı mülakatta 1000 kişinin sıralamasının değişmesinin mülakatın doğasında olduğunu belirtti. Tekin, adalet ve hukuk devleti ilkelerine sadık kaldıklarını mülakatın sonuçlarına yapılan itirazların yersiz olduğunu vurguladı.

Bakan Tekin açıklamasında, "Ben bu arkadaşlarla sohbet ediyorum. Diyorum onlara "Sana bir haksızlık varsa hemen şikâyetini yap, gereğini yapalım" diye... "Yok bana yapılmadı ama başka ilde bir arkadaşa daha yüksek bir not verildi" deniliyor. Tamam da mülakat bu ama. Şimdi burada komisyonlar arası adaletsizlik diye tanımlanabilecek bir şey yok. Burada şöyle bir tablo var. Israrla deniyor ki işte 'Bin civarında adayın sıralamada yeri değişti." Şimdi ben kimsenin yerinin değişmeyeceğinin garantisini zaten vermiyorum ki. Mülakat performansınıza göre değişebilir. Biz kul hakkı, adalet, hukuk devleti ilkelerine göre sınav yaptık. Mülakatın neticesinde bazı adaylarımızın -ki 60 bin kişi sınava girdi- içerisinde 1.000 küsur kişinin sıralaması değişmiş oldu. Bunlar da sıralaması değişmekten kastım; birinci olan kişiyi 20 bininci yapmamışızdır, 160. kişi, 180. olmuş. Dolayısıyla bu eleştiriler 'işte bunları da atayın' demek kabaca şu anlama geliyor. O zaman mülakat niye yaptık biz? Mülakatsız atama yapmış olduk eğer o dedikleri olursa. Bu, siyasi karar alma mekanizmalarının üzerinde vesayet bu yani, hiç bu kadar tartışmaya gerek yoktu o zaman." ifadelerine yer verdi.