SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

"Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi" düzenlendi... Esra Albayrak'tan Gazze örneği: Masum insanlar acımasızca öldürülüyor

NUN Eğitim ve Kültür Vakfınca "Özgürleştiren Sınırlar" temasıyla "Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi" düzenlendi. NUN Okulları Beykoz Kampüsü'nde düzenlenen zirvede bir konuşma yapan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, İnsanlığın 'sorumsuz özgürlük' fikrinin kıskacında bir bilinmeze doğru sürüklendiğini vurguladı. Esra Albayrak, "Gazze’de, Suriye’de, Myanmar’da ve daha birçok ülkede masum insanlar, hiçbir insani, ahlaki sınır tanımayan, tırnak içinde 'sözde özgürler' tarafından acımasızca öldürülüyor. Peki soruyoruz, birinin cenneti bir başkasının cehennemi üzerine inşa ediliyorsa orada cenneti yaratma özgürlüğünden söz edebilir miyiz?" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 13:42 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 13:56
Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi düzenlendi... Esra Albayrak’tan Gazze örneği: Masum insanlar acımasızca öldürülüyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul'da, NUN Eğitim ve Kültür Vakfınca "Özgürleştiren Sınırlar" temasıyla "Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi" düzenlendi.

NUN Okulları Beykoz Kampüsü'nde düzenlenen zirvede bir konuşma yapan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, zirvenin bu yıl dördüncü kez düzenlendiğini söyledi.

Zirvenin her yıl temasını belirlerken hem Türkiye hem de dünya gündemini yakından incelediklerini belirten Albayrak, "Önümüzdeki on yıllara hazırlıklı olmamız gereken temaları bilhassa da öğretmen, öğrenci ve aileleri ilgilendiren boyutlarıyla interdisipliner bir yaklaşımla ele almaya çalışıyoruz. Buradan ortaya çıkan bilginin, ortak anlayışın eğitimin bütün paydaşları için yol gösterici olmasını arzu ediyoruz." dedi.

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak (Fotoğraf: AA)NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak (Fotoğraf: AA)

Albayrak, makine ve tekniğin gelişmesinin engel algısını sınırsız bir değişim fikriyle yeniden şekillendirdiğini vurgulayarak, "İnsanı zaman ve mekanda tutan her türlü sabite, bu değişim fikrinin beslediği dalgayla yüzer gezer hale gelerek, hayatta belirsizliğin hakim olduğu bir akışkanlık kazandırdı. Böylelikle insanın yaratıcıyla, kendisiyle, tabiat ve toplumla kurduğu ilişkide sınırlar göreceleşti ve özgürlük fikri 'istediğini yapabilme gücü' gibi korkunç bir başıboşluk durumu olarak, sanayi toplumundaki sahnesini aldı." diye konuştu.

İnsanlığın artık yeryüzündeki bütün canlılarla birlikte bu 'sorumsuz özgürlük' fikrinin kıskacında bir bilinmeze doğru sürüklendiğini dile getiren Albayrak, şöyle devam etti:

"Dünyanın bir kısmında insanlar, sınırsız olduğunu düşündükleri kaynakları tüketme ve özgürlüğüne sahip olanlar yüzünden açlık çekiyor. Gazze'de, Suriye'de, Myanmar'da ve daha birçok ülkede masum insanlar, hiçbir insani, ahlaki sınır tanımayan, tırnak içinde 'sözde özgürler' tarafından acımasızca öldürülüyor. Peki soruyoruz, birinin cenneti bir başkasının cehennemi üzerine inşa ediliyorsa orada cenneti yaratma özgürlüğünden söz edebilir miyiz? Böyle bir dünyada bir arada yaşama kültürü oluşabilir mi? Böyle bir dünyada insanlar arasında adalet gözetilebilir mi? İşte bu yüzden, vicdan sahibi bütün sosyal bilim insanları gibi biz de, özgürlüğü sınırsız bir yaşam ideali gibi sunarak sorumluluk ahlakını bir kenara koyan bütün çarpık anlayışları sorgulanmaya muhtaç buluyoruz."

"4 ÇOCUKTAN 1'İ OYUN OYNAMADIĞI ZAMAN HUZURSUZ VE MUTSUZ OLDUĞUNU BELİRTİYOR"
Albayrak, sınırların hem kimlik ve karakter oluşumu için hem de başkalarıyla sağlıklı ilişkiler sürdürebilmek ve bağlanabilmek için gerekli olduğunu kaydetti.

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak (Fotoğraf: AA)NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak (Fotoğraf: AA)

Zamanın sınırlı olduğu bir yaşamda her konuda sınırsız bir hayat deneyimi talep etmenin gerçekçi olmadığına dikkati çeken Albayrak, "Zira malumdur ki, sınırsız yemek sizi zamanla hasta, sınırsız konuşmak sizi zamanla mutsuz, sınırsız düşünmek ise sizi zamanla yorgun bir insana dönüştürebilir. Hem de tüm bu sınırsızlığı, özgürlük beklentisi ile yaşarken zamanın sınırları ile çarpışabilir ve bir anda sandığınızdan daha fazla tutsak ve bağımlı hale gelebilirsiniz." dedi.

Albayrak, "Bugün her 10 çocuktan 4'ünün dijital oyun oynarken planladığı zaman sınırına uyamıyor, yaklaşık 3'te 2'si fazla oyun oynamaktan dolayı sorumluluklarını aksattıklarını düşünüyor. Her 4 çocuktan 1'i ise oyun oynamadığı zaman huzursuz ve mutsuz olduğunu belirtiyor. Ortaya çıkan bu tablo, çocuklarımızın kendi sınırlarını oluşturma ve bunları koruma konusunda ciddi bir rehberliğe ihtiyaç duyduğuna işaret ediyor." diye konuştu.

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak (Fotoğraf: AA)NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak (Fotoğraf: AA)

Öğretmenleri birer "sınır mimarı" olarak gördüğünün altını çizen Albayrak, şunları kaydetti:

"Bu konuda yaptığım hemen tüm okumalarda özgürleştirici sınırların inşasında anne-babadan sonra öğretmenlerin mimarlık ve hakemlik rolüne işaret ediliyor. Başta okul yöneticilerinin, öğretmen, öğrenci ve ailelerin birbiriyle güvenli sınırlar dahilinde iletişim kurabilmesini sağlayan huzurlu bir okul ortamının önemine vurgu yapılıyor. Böyle bir ortamda bir öğretmenin sınır mimarı rolünü etkin bir şekilde gerçekleştirmesi içinse, önce kendi sınırlarını bilmesi, öğrencileri için de gelişimsel dönemlerine uygun özgürlük ve disiplin dengesini sağlayacak güvenli alanları belirlemesi ve deneyimletmesi önemseniyor. Zira, özgürleştirici sınırlar, öğrenci için duygu, düşünce ve ifadenin serbest alanını tanımlar, öğrencilerin dağınık bilgilerine, görüşlerine yön vererek onların karakter ve kimlik gelişimine katkı sağlar."

Gün boyunca devam edecek zirvede Tunuslu usta yönetmen yazar ve hikaye anlatıcısı Nacer Khemir ile Psikiyatrist Psikoterapist Kemal Sayar da konuşmacılar arasında yer alıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Hesap vakti geldi! Yenidoğan çetesi elebaşı Fırat Sarı’dan itiraf: Terör örgütü üyeliğinden hapis yattım
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 44 il için alarm! İstanbul’a kar geldi! | Sefer iptalleri | HAVA DURUMU
CHP’nin adaylık savaşı tam gaz! Vahap Seçer, Özgür Özel’e yüklendi: 2 forvetim var sözü doğru değil!
İstanbul sağanak ve fırtınanın etkisi altında! Ağaçlar devrildi, cadde ve sokakları su bastı, araçlar mahsur kaldı...
CIA analistinden Joe Biden yorumu! ‘İntihar bombacısı gibi’ dedi: Trump iktidarını baltalamaya çalışıyor
CHP’li Meclis üyesi Nadir Bayram’dan kan donduran vahşet! Gazeteciyi öldüresiye dövdü | Gözaltına alındı
Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi düzenlendi... Esra Albayrak’tan Gazze örneği: Masum insanlar acımasızca öldürülüyor
Donald Trump bakanlarını seçti! Talk Show yıldızından futbolcuya Beyaz Saray’ın yeni yönetimi
Kayyum sonrası Tunceli’de provokasyon: Terörün ’DEM’i ayaklanma çağrısı yaptı
İsrail’den Beyrut’a hava saldırısı! Hedef Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım mı?
TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ GÜNCELLENDİ | Meşhur Sarıyer börekçisinin adı listede! Çiğ börek harcından çıkanlar mide bulandırdı
Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye asgari ücret farkı: Zam oranı yüzde kaç olacak?
CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’dan algı belediyeciliği: Devletin projesini sahiplendi!
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu
Mourinho kararını verdi! Kayserispor maçında forma onların
SON DAKİKA