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MEB'den sömestr ile 185 günlük tatil duyurusu! İlkokul, ortaokul, lise 2025 takvimi! Öğrenciler karne ile birlikte...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2024 yılı eğitim takvimiyle birlikte, öğrencilerin heyecanla beklediği yarıyıl tatili yani 15 tatil tarihleri netlik kazandı. Bu yıl öğrenciler, ara tatiller ve hafta sonlarıyla birlikte toplamda 61 günlük tatil sürecine kavuşacak. MEB’in duyurusuna göre, 15 tatil tarihleri yaklaşırken, öğrencilerin ikinci dönem tatil planlamaları da başladı. İşte, sömestr tatili başlangıç tarihi ve ikinci dönem tatil detayları…

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 16:03 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 16:03
MEB’den sömestr ile 185 günlük tatil duyurusu! İlkokul, ortaokul, lise 2025 takvimi! Öğrenciler karne ile birlikte...

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Karne tatili olarak bilinen sömestr tatili için geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) paylaştığı takvime göre, öğrenciler 15 tatil ile yılın ilk yarısını geride bırakacak. İkinci dönemde ise hafta sonları, ara tatiller ve resmi tatillerle birlikte öğrenciler toplamda 61 günlük dinlenme fırsatı bulacak. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? İşte, MEB'in açıkladığı 2024 eğitim-öğretim yılı tatil detayları...

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🌟 15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB'in 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, 15 tatil olarak bilinen sömestr tatili 18 Ocak 2025'te başlayacak ve 2 Şubat 2025'e kadar sürecek. Bu süre içinde öğrenciler hem dinlenme hem de eğlenme şansı yakalayacak.

Hava şartlarına göre ek tatiller de valilik kararına bağlı olarak gündeme gelebilir. Bu da tatil sürelerini uzatma ihtimalini doğuruyor.

📆 BU YIL OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?

Bu yıl okullar toplam 185 gün tatil yapacak

1. Ara Tatil: 11-15 Kasım 2024 🗓️

2. Ara Tatil: 31 Mart-4 Nisan 2025 🌷

Ramazan Bayramı Tatili: 29-31 Mart ve 1 Nisan (3,5 gün) 🕌

Kurban Bayramı Tatili: 5-9 Haziran 2025 (4,5 gün) 🐑

Bugün hangi illerde okullar tatil? KAR TATİLİ olan iller: Ordu, Yozgat, Ankara, Sakarya, Tokat, Kayseri, Sivas...Bugün hangi illerde okullar tatil? KAR TATİLİ olan iller: Ordu, Yozgat, Ankara, Sakarya, Tokat, Kayseri, Sivas...
Bugün hangi illerde okullar tatil? KAR TATİLİ olan iller: Ordu, Yozgat, Ankara, Sakarya, Tokat, Kayseri, Sivas...

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