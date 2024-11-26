MEB’den sömestr ile 185 günlük tatil duyurusu! İlkokul, ortaokul, lise 2025 takvimi! Öğrenciler karne ile birlikte...

Karne tatili olarak bilinen sömestr tatili için geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) paylaştığı takvime göre, öğrenciler 15 tatil ile yılın ilk yarısını geride bırakacak. İkinci dönemde ise hafta sonları, ara tatiller ve resmi tatillerle birlikte öğrenciler toplamda 61 günlük dinlenme fırsatı bulacak. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? İşte, MEB'in açıkladığı 2024 eğitim-öğretim yılı tatil detayları...

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🌟 15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB'in 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, 15 tatil olarak bilinen sömestr tatili 18 Ocak 2025'te başlayacak ve 2 Şubat 2025'e kadar sürecek. Bu süre içinde öğrenciler hem dinlenme hem de eğlenme şansı yakalayacak.

Hava şartlarına göre ek tatiller de valilik kararına bağlı olarak gündeme gelebilir. Bu da tatil sürelerini uzatma ihtimalini doğuruyor.