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    • Eğitim
    • 16.07.2023 16:25
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    • 16.07.2023 16:31
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    Kafkas Üniversitesi bölümleri 2023! Kars Kafkas Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    2023 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Bu noktada Kafkas Üniversitesi bölümleri, taban puanları, kontenjanları merak ediliyor. 2023 YKS üniversite sıralamasında Kafkas Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen adaylar, kendi puanlarına ve sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek ve tercih sürecini titizlikle yönetmek için araştırmalara koyuldu. İşte Kafkas Üniversitesi bölümleri 2023! Kafkas Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    Kafkas Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Kafkas Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Kafkas Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Kafkas Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

    Arap Dili ve Edebiyatı
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Arkeoloji
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Diş Hekimliği
    (Diş Hekimliği Fakültesi)
    Ebelik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Elektronik Ticaret ve Yönetimi
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Fen Bilgisi Öğretmenliği
    (Dede Korkut Eğitim Fakültesi)
    Gastronomi ve Mutfak Sanatları
    (Sarıkamış Turizm Fakültesi)
    Gürcü Dili ve Edebiyatı
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Hemşirelik

    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    İktisat
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    İlahiyat
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (İÖ)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (M.T.O.K.)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)

    (İlahiyat Fakültesi)
    İlköğretim Matematik Öğretmenliği
    (Dede Korkut Eğitim Fakültesi)
    İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ)
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    İşletme
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Matematik
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Moleküler Biyoloji ve Genetik
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)

    Okul Öncesi Öğretmenliği
    (Dede Korkut Eğitim Fakültesi)
    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
    (Dede Korkut Eğitim Fakültesi)
    Rus Dili ve Edebiyatı
    (Fen-Edebiyat Fakültesi)
    Sağlık Yönetimi
    (Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
    Sınıf Öğretmenliği
    (Dede Korkut Eğitim Fakültesi)
    Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
        (Dede Korkut Eğitim Fakültesi)
        Sosyal Hizmet
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Tarih
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Tıp
        (Tıp Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı
        (Fen-Edebiyat Fakültesi)
        Türkçe Öğretmenliği
        (Dede Korkut Eğitim Fakültesi)
        Uluslararası Ticaret ve Lojistik
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Veterinerlik
        (Veteriner Fakültesi)
        Yönetim Bilişim Sistemleri
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

        KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

        📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

        Anestezi TYT 75/77 332,68 506.704
        Anestezi (İÖ) TYT 65/67 323,8 574.660
        İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 322,88 582.152
        İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 65/67 309,43 703.180
        Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 75/77 307,89 718.320
        Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) TYT 65/67 296,14 843.040
        Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 75/77 295,83 846.634
        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 75/77 287,22 948.623
        Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 284,23 986.512
        Eczane Hizmetleri TYT 50/52 276,76 1.086.338
        Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 65/67 273,26 1.135.676

        Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 30/31 273,22 1.136.245
        Adalet TYT 65/67 265,6 1.249.943
        Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 71/73 265,13 1.257.335
        Evde Hasta Bakımı TYT 70/72 259,42 1.349.033
        Laboratuvar Teknolojisi TYT 60/62 257,39 1.382.943
        Çocuk Gelişimi TYT 70/72 255,77 1.410.628
        Optisyenlik TYT 60/62 253,24 1.454.610
        Biyokimya TYT 58/60 246,71 1.573.967
        Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.48) TYT 60/62 245,2 1.602.967
        Yaşlı Bakımı TYT 75/77 243,84 1.629.533
        Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 40/41 241,99 1.665.848
        Evde Hasta Bakımı (İÖ) TYT 55/57 241,24 1.680.372
        Aşçılık TYT 55/57 240,31 1.699.223
        Tapu ve Kadastro TYT 40/41 238,58 1.734.737
        Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 65/67 233,21 1.849.181
        Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 232,3 1.869.386
        Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 25/26 230,98 1.898.761

        Özel Güvenlik ve Koruma TYT 60/62 230,76 1.903.600
        Makine TYT 40/41 229,81 1.925.194
        Sosyal Hizmetler TYT 60/62 229,69 1.928.094
        Moda Tasarımı TYT 20/21 229,56 1.931.115
        İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 55/57 227,51 1.978.721
        Spor Yönetimi TYT 56/58 225,19 2.033.687
        Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50/52 224,58 2.048.092
        Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 30/31 224,13 2.058.699
        Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 37/38 220,81 2.139.390
        Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 58/60 220,14 2.156.004
        Mimari Restorasyon TYT 35/36 220,07 2.157.711
        Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 219,67 2.167.849
        Lojistik TYT 45/47 219,66 2.168.231
        Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 30/31 219 2.184.744
        Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon TYT 40/41 218,79 2.189.712
        Süt ve Besi Hayvancılığı TYT 20/21 218,48 2.197.457
        Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 217,39 2.224.321
        Posta Hizmetleri TYT 50/52 216,26 2.252.387
        Polimer Teknolojisi TYT 30/31 214,24 2.302.638
        Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 40/41 213,75 2.315.039

        📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

        Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 355,11 160.890
        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 338,35 216.272
        Yönetim Bilişim Sistemleri EA 70/72 270,12 653.790
        Sosyal Hizmet EA 70/72 247,71 906.066
        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 50/52 217,18 1.328.682
        İşletme EA 25/26 215,73 1.349.471
        Arkeoloji EA 20/21 215,23 1.356.454
        Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 40/41 213,33 1.383.288
        Sağlık Yönetimi EA 50/52 211,85 1.403.684
        İktisat EA 20/21 211,56 1.407.563
        Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 30/31 203,8 1.510.241
        Elektronik Ticaret ve Yönetimi EA 50/52 196,03 1.601.137

            📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

            Tıp SAY 110/113 482,32 29.941
            Diş Hekimliği SAY 60/62 465,78 43.211
            İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 374,98 137.187
            Veterinerlik SAY 100/103 357,02 163.964
            Hemşirelik SAY 160/164 331,59 211.942
            Ebelik SAY 50/52 319,96 238.669
            Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20/10 300,94 290.660
            Matematik SAY 30/31 254,49 491.673
            Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 30/31 243,04 572.819

            📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

            Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 390,56 32.110
            Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 374,44 55.056
            Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 339,05 147.023
            Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50/52 314,85 259.023
            Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 253,24 782.441
            İlahiyat SÖZ 180/185 278,17 529.756
            İlahiyat (İÖ) SÖZ 70/72 252,89 786.294
            Tarih SÖZ 70/72 236,06 978.216
            İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 20/20 226,94 1.081.315
            İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 213,25 1.226.983
            Gürcü Dili ve Edebiyatı SÖZ 20/18 160,37 1.492.441
            Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı SÖZ 40/32 152,49 1.493.794

            📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

            İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60/62 320,77 53.921
            İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) DİL 60/62 304,76 60.552
            İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 289,42 67.190
            Arap Dili ve Edebiyatı DİL 40/41 229,7 95.845
            Rus Dili ve Edebiyatı DİL 30/31 145,9 123.116
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            Haberler Eğitim Kafkas Üniversitesi bölümleri 2023! Kars Kafkas Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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