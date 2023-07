Kafkas Üniversitesi bölümleri 2023! Kars Kafkas Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 110/113 482,32 29.941

Diş Hekimliği SAY 60/62 465,78 43.211

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 374,98 137.187

Veterinerlik SAY 100/103 357,02 163.964

Hemşirelik SAY 160/164 331,59 211.942

Ebelik SAY 50/52 319,96 238.669

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20/10 300,94 290.660

Matematik SAY 30/31 254,49 491.673

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 30/31 243,04 572.819

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 390,56 32.110

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 374,44 55.056

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 339,05 147.023

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50/52 314,85 259.023

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 253,24 782.441

İlahiyat SÖZ 180/185 278,17 529.756

İlahiyat (İÖ) SÖZ 70/72 252,89 786.294

Tarih SÖZ 70/72 236,06 978.216

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 20/20 226,94 1.081.315

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 213,25 1.226.983

Gürcü Dili ve Edebiyatı SÖZ 20/18 160,37 1.492.441

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı SÖZ 40/32 152,49 1.493.794

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60/62 320,77 53.921

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) DİL 60/62 304,76 60.552

İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 289,42 67.190

Arap Dili ve Edebiyatı DİL 40/41 229,7 95.845

Rus Dili ve Edebiyatı DİL 30/31 145,9 123.116