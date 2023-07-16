Kafkas Üniversitesi bölümleri 2023! Kars Kafkas Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 60/62 230,76 1.903.600

Makine TYT 40/41 229,81 1.925.194

Sosyal Hizmetler TYT 60/62 229,69 1.928.094

Moda Tasarımı TYT 20/21 229,56 1.931.115

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 55/57 227,51 1.978.721

Spor Yönetimi TYT 56/58 225,19 2.033.687

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50/52 224,58 2.048.092

Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 30/31 224,13 2.058.699

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 37/38 220,81 2.139.390

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 58/60 220,14 2.156.004

Mimari Restorasyon TYT 35/36 220,07 2.157.711

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 219,67 2.167.849

Lojistik TYT 45/47 219,66 2.168.231

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 30/31 219 2.184.744

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon TYT 40/41 218,79 2.189.712

Süt ve Besi Hayvancılığı TYT 20/21 218,48 2.197.457

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 217,39 2.224.321

Posta Hizmetleri TYT 50/52 216,26 2.252.387

Polimer Teknolojisi TYT 30/31 214,24 2.302.638

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 40/41 213,75 2.315.039

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 355,11 160.890

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 338,35 216.272

Yönetim Bilişim Sistemleri EA 70/72 270,12 653.790

Sosyal Hizmet EA 70/72 247,71 906.066

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 50/52 217,18 1.328.682

İşletme EA 25/26 215,73 1.349.471

Arkeoloji EA 20/21 215,23 1.356.454

Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 40/41 213,33 1.383.288

Sağlık Yönetimi EA 50/52 211,85 1.403.684

İktisat EA 20/21 211,56 1.407.563

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 30/31 203,8 1.510.241

Elektronik Ticaret ve Yönetimi EA 50/52 196,03 1.601.137