Kafkas Üniversitesi bölümleri 2023! Kars Kafkas Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Kafkas Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Kafkas Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Kafkas Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Arap Dili ve Edebiyatı
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Arkeoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Diş Hekimliği
(Diş Hekimliği Fakültesi)
Ebelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Elektronik Ticaret ve Yönetimi
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
(Dede Korkut Eğitim Fakültesi)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Sarıkamış Turizm Fakültesi)
Gürcü Dili ve Edebiyatı
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Hemşirelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
İktisat
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
İlahiyat
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Dede Korkut Eğitim Fakültesi)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
İşletme
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Matematik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Moleküler Biyoloji ve Genetik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Okul Öncesi Öğretmenliği
(Dede Korkut Eğitim Fakültesi)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Dede Korkut Eğitim Fakültesi)
Rus Dili ve Edebiyatı
(Fen-Edebiyat Fakültesi)
Sağlık Yönetimi
(Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
Sınıf Öğretmenliği
(Dede Korkut Eğitim Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler