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LGS TERCİH KILAVUZU 2023: LGS okul puanları ne zaman açıklanacak? Lise MEB LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı bir milyonu aşkın öğrencinin katılımının ardından sona erdi. 23 Haziran 2023 itibariyle erişime açılan sonuçların ardından öğrenciler 2023 LGS tercih kılavuzu için araştırmalara başladı. 10 tercih hakkı bulunan öğrenciler tercih zamanı ve dikkat edilmesi gerekenleri merak ediyor. İşte 2023 MEB LGS tercih kılavuzu...

takvim.com.tr
23.06.2023 13:19 - Son Güncelleme: 23.06.2023 13:50
LGS TERCİH KILAVUZU 2023: Lise MEB LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? 2023 lise taban puanları açıklandı mı?

LGS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından gözler tercih tarihlerine çevrildi. İşte 2023 LGS tercihlerinde dikkat etmeniz gerekenler...

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LGS TERCİH KILAVUZU 2023: Lise MEB LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? 2023 lise taban puanları açıklandı mı?

4 Haziran tarihinde iki oturum şeklinde uygulanan LGS sınavının sonuçları 23 Haziran'da ilan edildi. Sonuç açıklaması ardından gözler tercih sürecine çevrildi.

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LGS TERCİH KILAVUZU 2023: Lise MEB LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? 2023 lise taban puanları açıklandı mı?

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Tercihler, E okul MEB üzerinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüklerinden yapılabilen yapılabilecek.

LGS TERCİH KILAVUZU 2023: Lise MEB LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? 2023 lise taban puanları açıklandı mı?

LGS tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir.

LGS TERCİH KILAVUZU 2023: Lise MEB LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? 2023 lise taban puanları açıklandı mı?

Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır. MEB tercih kılavuzunun ilerleyen günlerde MEB'in resmi sayfası üzerinden paylaşılması bekleniyor.

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