PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İptal olan uçuş seferleri! 11-12 Şubat 2025’te hangi seferler iptal edildi? THY-AJET-PEGASUS güncel liste

İstanbul’da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle uçak seferlerinde iptaller yaşanacak. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 11 Şubat’ta uçuşların yüzde 5’i, 12 Şubat’ta ise yüzde 10’u iptal edilecek. AJet, Pegasus ve THY seferleriyle ilgili güncellenen iptal listeleri yolcular tarafından araştırılıyor. Peki, hangi uçuşlar iptal edildi?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 23:14 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 23:14
İptal olan uçuş seferleri! 11-12 Şubat 2025’te hangi seferler iptal edildi? THY-AJET-PEGASUS güncel liste

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Meteorolojik Acil Durum Komitesi, İstanbul'da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferlerinde iptallere gidileceğini duyurdu. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, 11 Şubat Salı günü uçuşların yüzde 5'inin, 12 Şubat Çarşamba günü ise yüzde 10'unun iptal edildiği bildirildi.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    İSTANBUL'DA UÇUŞ İPTALLERİ: 11-12 ŞUBAT 2025'TE HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?

    İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'nda bazı uçuşların iptal edildiği duyuruldu. Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararıyla alınan önlemler kapsamında, 11 Şubat Salı günü uçuşların yüzde 5'i, 12 Şubat Çarşamba günü ise yüzde 10'u iptal edilecek.

    SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLARDA AZALTMA KARARI

    İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş iptalleri gerçekleştirildi. HEAŞ tarafından yapılan açıklamada, 11 Şubat Salı günü uçuşların yüzde 5'inin, 12 Şubat Çarşamba günü ise yüzde 10'unun iptal edileceği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlarda azaltma kararı alınmıştır. 11 Şubat 2025'te uçuşların yüzde 5'i, 12 Şubat 2025'te ise uçuşların yüzde 10'u iptal edilmiştir. Yolcularımızın uçuşlarıyla ilgili güncellemeleri havayolu firmalarının internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri tavsiye edilmektedir."

    Bu açıklamanın ardından Ajet, Pegasus ve Türk Hava Yolları yolcuları, uçuşlarının iptal edilip edilmediğini araştırmaya başladı.

    AJET UÇUŞ İPTALLERİ AÇIKLANDI

    AJet Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, 11 ve 12 Şubat tarihlerinde İstanbul'da beklenen kötü hava şartları nedeniyle uçuş iptalleri yapıldığı duyuruldu. Yolcuların uçuş durumlarını AJet'in Uçuş Durumu sayfasından kontrol etmeleri gerektiği belirtildi. AJet yetkilileri ayrıca, hava koşullarına bağlı olarak havalimanına ulaşımda gecikmeler yaşanabileceği konusunda uyardı. Yolcuların uçuş saatlerinden en az 3 saat önce havalimanında olmaları tavsiye edildi. Bilet değişiklik ve iptal işlemleri AJet mobil uygulaması, AJet.com veya bilet satın alınan acenteler üzerinden gerçekleştirilebilecek.

    PEGASUS UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ Mİ?

    Pegasus Havayolları tarafından yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla 11-12 Şubat tarihli uçuşlardan bazıları iptal edildi. Yolcular, bilet numaraları ile Pegasus'un internet sitesi üzerinden iptal edilen seferleri sorgulayabilirler. İşte Pegasus'un 11-12 Şubat 2025 tarihli iptal edilen bazı uçuşları...

    11 ŞUBAT 2025 İPTAL EDİLEN PEGASUS SEFERLERİ

    Uçuş NoKalkış HavalimanıVarış HavalimanıKalkışVarış
    2000Sabiha GökçenAntalya05:5007:10
    2080Sabiha GökçenCengiz Topel05:5507:25
    2182Sabiha Gökçenİzmir Adnan Menderes06:0007:10
    2860Sabiha GökçenOrdu-Giresun06:2007:55
    2730Sabiha GökçenKayseri06:2507:50
    2702Sabiha GökçenKonya08:0009:15
    2664Sabiha GökçenAnkara Esenboğa08:1009:15
    2861Ordu-GiresunSabiha Gökçen08:3010:10

    12 ŞUBAT 2025 İPTAL EDİLEN PEGASUS SEFERLERİ

    Uçuş NoKalkış HavalimanıVarış HavalimanıKalkışVarış
    521MashhadSabiha Gökçen03:1007:30
    2831TrabzonSabiha Gökçen05:0507:00
    1911ErcanSabiha Gökçen05:2507:05
    2000Sabiha GökçenAntalya05:5007:10
    2182Sabiha Gökçenİzmir Adnan Menderes06:0007:10
    2860Sabiha GökçenOrdu-Giresun06:2007:55
    2530Sabiha GökçenElazığ06:5008:35
    2702Sabiha GökçenKonya07:2008:35

    SABİHA GÖKÇEN UÇUŞ BİLGİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    İSTANBUL HAVALİMANI UÇUŞ EKRANI

    İstanbulda uçuşlara hava muhalefeti: Sabiha Gökçen Havalimanında bazı seferler iptal edildiİstanbulda uçuşlara hava muhalefeti: Sabiha Gökçen Havalimanında bazı seferler iptal edildi
    İstanbul'da uçuşlara hava muhalefeti: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı seferler iptal edildi
    İstanbuldaki kar alarmı sonrası THY sefer iptallerini duyurdu!İstanbuldaki kar alarmı sonrası THY sefer iptallerini duyurdu!
    İstanbul'daki kar alarmı sonrası THY sefer iptallerini duyurdu!

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Emekli maaşı farkları hesaplara yatıyor! SGK tarihi açıkladı | Kim ne kadar alacak?
    Özgür Özel’e deprem turisti çıkışı | AK Partili Hüseyin Yayman: CHP geleneğinde var
    Takas Bank
    Trabzon evinde kral! Trabzonspor - Eyüpspor: 1-0 | MAÇ SONUCU
    Mahkemelik olan CHP kurultayında kara para gölgesi! 50 milyon dolarlık şaibe İmamoğlu başrolde... Dövizci açtırıp balya balya taşıttı
    Gabar’da günde 75 bin varil petrol üretimi! Bakan Ali Yerlikaya rakamlarla açıkladı
    Hamas tarih vererek duyurdu: Gazze’de rehine takası ertelendi
    Fenerbahçe’den son gün harekatı! Ezeli rakibin eski yıldızı listede
    Başkan Erdoğan’dan Trump ve Netanyahu’nun tehcir planına sert tepki: İkinci bir Nekbe yaşatmaya Allah’ın izniyle kimsenin gücü yetmez
    Bakırköy Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi’nde zam krizi: Ayinler süresiz askıya alındı
    Ferdi Tayfur’a böbreğini para karşılığı mı verdi? Timur Turanbayburt ilk kez konuştu: Babama düşman ettiler
    CHP’deki şaibeli kurultay iddialarına soruşturma! Para karşılığı oy kullandırıldı: Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifade verecek
    CHP’deki 3’lü zirveden at pazarlığı çıktı! Ön seçime girmem diyen Mansur Yavaş Centilmenlik Anlaşması önerdi: 100 bin imza toplayacak
    Przemyslaw Frankowski resmen Galatasaray’da! Yıldız futbolcu İstanbul’a ayak bastı
    TAKVİM günler önce duyurmuştu! DEM Parti İmralı heyeti IKBY’ye gidiyor
    Başkan Erdoğan’dan Malezya’daki fahri doktora beratı sonrası önemli açıklamalar
    Meteoroloji’den İstanbul için 3 günlük kar alarmı: Saat verildi! Kuvvetli yağış bastıracak! -2 derece...
    CHP’nin muadil 6’lı masası erken dağıldı! Mansur Yavaş ön seçime katılmıyor: Özgür Özel ve İmamoğlu’na Ben sizinle olmam mesajı
    Başkan Erdoğan Asya turuna çıktı! Malezya, Endonezya ve Pakistan... İmzalar atılacak
    Spor yazarlarından Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yorumu: Tilki Mourinho