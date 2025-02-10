İptal olan uçuş seferleri! 11-12 Şubat 2025’te hangi seferler iptal edildi? THY-AJET-PEGASUS güncel liste

Meteorolojik Acil Durum Komitesi, İstanbul'da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferlerinde iptallere gidileceğini duyurdu. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, 11 Şubat Salı günü uçuşların yüzde 5'inin, 12 Şubat Çarşamba günü ise yüzde 10'unun iptal edildiği bildirildi.

Bu açıklamanın ardından Ajet , Pegasus ve Türk Hava Yolları yolcuları, uçuşlarının iptal edilip edilmediğini araştırmaya başladı.

"Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlarda azaltma kararı alınmıştır. 11 Şubat 2025'te uçuşların yüzde 5'i, 12 Şubat 2025'te ise uçuşların yüzde 10'u iptal edilmiştir. Yolcularımızın uçuşlarıyla ilgili güncellemeleri havayolu firmalarının internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri tavsiye edilmektedir."

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş iptalleri gerçekleştirildi. HEAŞ tarafından yapılan açıklamada, 11 Şubat Salı günü uçuşların yüzde 5'inin, 12 Şubat Çarşamba günü ise yüzde 10'unun iptal edileceği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'nda bazı uçuşların iptal edildiği duyuruldu. Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararıyla alınan önlemler kapsamında, 11 Şubat Salı günü uçuşların yüzde 5'i, 12 Şubat Çarşamba günü ise yüzde 10'u iptal edilecek.

AJET UÇUŞ İPTALLERİ AÇIKLANDI

AJet Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, 11 ve 12 Şubat tarihlerinde İstanbul'da beklenen kötü hava şartları nedeniyle uçuş iptalleri yapıldığı duyuruldu. Yolcuların uçuş durumlarını AJet'in Uçuş Durumu sayfasından kontrol etmeleri gerektiği belirtildi. AJet yetkilileri ayrıca, hava koşullarına bağlı olarak havalimanına ulaşımda gecikmeler yaşanabileceği konusunda uyardı. Yolcuların uçuş saatlerinden en az 3 saat önce havalimanında olmaları tavsiye edildi. Bilet değişiklik ve iptal işlemleri AJet mobil uygulaması, AJet.com veya bilet satın alınan acenteler üzerinden gerçekleştirilebilecek.

PEGASUS UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ Mİ?

Pegasus Havayolları tarafından yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla 11-12 Şubat tarihli uçuşlardan bazıları iptal edildi. Yolcular, bilet numaraları ile Pegasus'un internet sitesi üzerinden iptal edilen seferleri sorgulayabilirler. İşte Pegasus'un 11-12 Şubat 2025 tarihli iptal edilen bazı uçuşları...