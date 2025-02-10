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DGS ile hukuk fakültesine geçiş kalktı mı? 2025 yılında DGS hukuk bölümü olacak mı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), üniversitelerdeki 2 yıllık önlisans programlarından mezun olan öğrencilere, eğitimlerini 4 yıllık lisans bölümlerinde devam ettirme fırsatı sunar. Adalet bölümü mezunları da belirli lisans programlarına geçiş yapılıyor. Peki, adalet bölümünden hukuk fakültelerine geçiş hakkı kaldırıldı mı? Adalet bölümü tamamen kapatıldı mı?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 12:23 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 12:23
DGS ile hukuk fakültesine geçiş kalktı mı? 2025 yılında DGS hukuk bölümü olacak mı?

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    Dikey Geçiş Sınavı (DGS), üniversitelerdeki 2 yıllık ön lisans programlarından mezun olan veya mezuniyet aşamasında olan öğrencilere eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında sürdürme fırsatı sunar. Adalet bölümünden hukuk fakültelerine geçiş kaldırıldı mı? Adalet bölümü tamamen kapatıldı mı? İşte YÖK'ün konuya dair açıklamaları...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    DGS İLE HUKUK FAKÜLTESİNE GEÇİŞ KALKTI MI?

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 18 Haziran 2021 tarihinde yayımladığı resmi yazıda Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) bünyesindeki Adalet programının kapatıldığını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "26 Mayıs 2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi ile İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında, mevcut öğrencilerin hakları saklı kalmak kaydıyla, 2022 YKS itibarıyla Açık Öğretim ve uzaktan öğretim yoluyla verilen Adalet ön lisans programlarının kapatılmasına karar verilmiştir."

    Bu karar doğrultusunda yeni öğrenci alımları durdurulmuş ve Açık Öğretim yoluyla Adalet eğitimi alma imkanı sonlandırılmıştır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 YILINDA DGS HUKUK BÖLÜMÜ OLACAK MI?

    Açık Öğretim Adalet programlarının kapatılması, bu bölümden mezun olanların DGS ile hukuk fakültelerine geçiş yapma durumunu da etkilemiştir. Yüz yüze eğitim veren üniversitelerin Adalet programlarından mezun olanlar için DGS ile hukuk fakültelerine geçiş imkanı halen devam etmektedir. Ancak kontenjan ve yerleştirme şartları ÖSYM tarafından belirlenmektedir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ADALET BÖLÜMÜ VE HUKUKA GEÇİŞ KONUSUNDA NELER DEĞİŞTİ?

    ✔Açık Öğretim Fakültesi bünyesindeki Adalet programları 2022 itibarıyla kapatıldı.

    ✔Örgün eğitim veren üniversitelerin Adalet bölümleri ise devam etmektedir.

    ✔Adalet mezunlarının DGS ile hukuk fakültelerine geçiş yapabilmesi hala mümkündür, ancak bu süreç ÖSYM tarafından belirlenen şartlara tabidir.

    ✔Adalet bölümünden hukuk fakültelerine geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, güncel ÖSYM kılavuzlarını takip etmeleri ve DGS kontenjanlarını incelemeleri önerilmektedir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    HUKUK FAKÜLTESİNE YKS'DEN 100 BİN BARAJI GELDİ

    Hukuk fakültelerinde ikinci öğretimin kaldırılması ve meslek yüksekokullarından dikey geçişin sona erdirilmesinin ardından, fakülteye girişte başarı sıralaması da yükseltildi. ÖSYM tarafından yayımlanan YKS başvuru kılavuzundaki değişikliğe göre, artık hukuk fakültelerini yalnızca ilk 100 bin içinde yer alan adaylar tercih edebilecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, alınan bu kararı "Hukuk Fakültelerine Girişte Yeni Başarı Kriteri Hayırlı Olsun" sözleriyle değerlendirdi ve "Geleceğin hukukçularına, adaletin sağlanması yolunda üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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