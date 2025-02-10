DGS ile hukuk fakültesine geçiş kalktı mı? 2025 yılında DGS hukuk bölümü olacak mı?

Dikey Geçiş Sınavı ( DGS ), üniversitelerdeki 2 yıllık ön lisans programlarından mezun olan veya mezuniyet aşamasında olan öğrencilere eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında sürdürme fırsatı sunar. Adalet bölümünden hukuk fakültelerine geçiş kaldırıldı mı? Adalet bölümü tamamen kapatıldı mı? İşte YÖK'ün konuya dair açıklamaları...

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2025 YILINDA DGS HUKUK BÖLÜMÜ OLACAK MI?

Açık Öğretim Adalet programlarının kapatılması, bu bölümden mezun olanların DGS ile hukuk fakültelerine geçiş yapma durumunu da etkilemiştir. Yüz yüze eğitim veren üniversitelerin Adalet programlarından mezun olanlar için DGS ile hukuk fakültelerine geçiş imkanı halen devam etmektedir. Ancak kontenjan ve yerleştirme şartları ÖSYM tarafından belirlenmektedir.