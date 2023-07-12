İstanbul Medeniyet Üniversitesi bölümleri 2023! Taban puanları - kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümleri YKS başarı sıralaması!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde uygulandı. Sonuçlar da 20 Temmuz tarihinde açıklanacak. Tercih tarihleri ise henüz duyurulmadı. Tercih sürecinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ni yazmak isteyen adaylar araştırmalara başladı. Peki İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde hangi bölümler var? Taban puanları - kontenjanları belli oldu mu?