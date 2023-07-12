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    • Eğitim
    • 12.07.2023 16:38
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    • 12.07.2023 16:43
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    İstanbul Medeniyet Üniversitesi bölümleri 2023! Taban puanları - kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümleri YKS başarı sıralaması!

    İstanbul Medeniyet Üniversitesi bölümleri, taban puanları - kontenjanları ve başarı sıralaması YKS sonuçlarıyla birlikte adaylar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Tercih dönemi İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ni listesine eklemek isteyenler sorgulamalara koyuldu. İşte İstanbul Medeniyet Üniversitesi bölümleri 2023! Taban puanları - kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümleri YKS başarı sıralaması!

    İstanbul Medeniyet Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde uygulandı. Sonuçlar da 20 Temmuz tarihinde açıklanacak. Tercih tarihleri ise henüz duyurulmadı. Tercih sürecinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ni yazmak isteyen adaylar araştırmalara başladı. Peki İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde hangi bölümler var? Taban puanları - kontenjanları belli oldu mu?

    İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

    SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

    Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 30/31 416,31 11.599
    Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 404,61 18.923
    Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 393,26 29.209
    Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50/52 386,31 37.318
    Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 50/52 377,4 50.044
    Tarih (İngilizce) SÖZ 40/41 376,55 51.475
    Tarih SÖZ 60/62 365,54 71.858
    Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 363,51 76.140
    Sanat Tarihi SÖZ 50/52 352,83 102.732

    SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

    Tıp SAY 180/185 511,41 10.788
    Diş Hekimliği SAY 70/72 480,46 31.407
    Bilgisayar Mühendisliği SAY 70/72 464,8 43.992
    Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 459,5 48.413
    Endüstri Mühendisliği SAY 50/52 431,71 73.208
    Hukuk EA 190/195 430,65 17.312
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 65/67 430,23 74.632
    İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 415,9 88.858
    Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 50/52 409,68 95.530
    Psikoloji EA 80/82 400,98 55.868
    Biyomühendislik SAY 40/41 387,39 120.915
    Hemşirelik SAY 100/103 372,48 140.621
    Beslenme ve Diyetetik SAY 60/62 353,52 169.959
    Matematik SAY 50/52 342,35 189.963
    İnşaat Mühendisliği SAY 60/62 338,65 197.247
    Fizik Mühendisliği SAY 30/31 313,71 254.288
    Odyoloji SAY 60/62 304,31 280.656

        EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

        Sınıf Öğretmenliği EA 30/31 374,53 109.819
        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 371,87 116.100
        İşletme (İngilizce) EA 40/41 354,96 161.317
        Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 40/41 350,06 176.157
        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) EA 60/62 344,42 194.601
        İktisat (İngilizce) EA 40/41 344,1 195.666
        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 338,48 215.828
        İşletme EA 50/52 337,09 221.036
        İktisat EA 50/52 332,88 237.667
        Uluslararası İlişkiler EA 60/62 332,23 240.425
        Sosyoloji EA 50/52 325,92 267.523
        Maliye EA 40/41 325,32 270.211
        Sosyal Hizmet EA 60/62 311,49 339.851
        Sağlık Yönetimi EA 60/62 306,03 371.668
        Turizm İşletmeciliği EA 50/52 301,65 399.039
        Felsefe EA 60/62 298,13 422.575
        Bilgi ve Belge Yönetimi EA 60/62 291,44 469.736
        Bilim Tarihi EA 50/52 286,75 506.082
        İktisat (İngilizce) (KKTC Uyruklu) EA 1/1 221,7 1.263.950

        YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

        İngilizce Öğretmenliği DİL 60/62 437,41 12.392
        İspanyol Dili ve Edebiyatı DİL 30/31 412,69 19.541
        İspanyol Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) DİL 1/— – —

        YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. YÖK Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.

        Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.

        YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.
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            Haberler Eğitim İstanbul Medeniyet Üniversitesi bölümleri 2023! Taban puanları - kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümleri YKS başarı sıralaması!
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