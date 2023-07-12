İstanbul Medeniyet Üniversitesi bölümleri 2023! Taban puanları - kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümleri YKS başarı sıralaması!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde uygulandı. Sonuçlar da 20 Temmuz tarihinde açıklanacak. Tercih tarihleri ise henüz duyurulmadı. Tercih sürecinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ni yazmak isteyen adaylar araştırmalara başladı. Peki İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde hangi bölümler var? Taban puanları - kontenjanları belli oldu mu?
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 30/31 416,31 11.599
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 404,61 18.923
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 393,26 29.209
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50/52 386,31 37.318
Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 50/52 377,4 50.044
Tarih (İngilizce) SÖZ 40/41 376,55 51.475
Tarih SÖZ 60/62 365,54 71.858
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 363,51 76.140
Sanat Tarihi SÖZ 50/52 352,83 102.732
SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Tıp SAY 180/185 511,41 10.788
Diş Hekimliği SAY 70/72 480,46 31.407
Bilgisayar Mühendisliği SAY 70/72 464,8 43.992
Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 459,5 48.413
Endüstri Mühendisliği SAY 50/52 431,71 73.208
Hukuk EA 190/195 430,65 17.312
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 65/67 430,23 74.632
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 415,9 88.858
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 50/52 409,68 95.530
Psikoloji EA 80/82 400,98 55.868
Biyomühendislik SAY 40/41 387,39 120.915
Hemşirelik SAY 100/103 372,48 140.621
Beslenme ve Diyetetik SAY 60/62 353,52 169.959
Matematik SAY 50/52 342,35 189.963
İnşaat Mühendisliği SAY 60/62 338,65 197.247
Fizik Mühendisliği SAY 30/31 313,71 254.288
Odyoloji SAY 60/62 304,31 280.656