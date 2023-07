İstanbul Medeniyet Üniversitesi bölümleri 2023! Taban puanları - kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümleri YKS başarı sıralaması!

SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 180/185 511,41 10.788

Diş Hekimliği SAY 70/72 480,46 31.407

Bilgisayar Mühendisliği SAY 70/72 464,8 43.992

Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 459,5 48.413

Endüstri Mühendisliği SAY 50/52 431,71 73.208

Hukuk EA 190/195 430,65 17.312

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 65/67 430,23 74.632

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 415,9 88.858

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 50/52 409,68 95.530

Psikoloji EA 80/82 400,98 55.868

Biyomühendislik SAY 40/41 387,39 120.915

Hemşirelik SAY 100/103 372,48 140.621

Beslenme ve Diyetetik SAY 60/62 353,52 169.959

Matematik SAY 50/52 342,35 189.963

İnşaat Mühendisliği SAY 60/62 338,65 197.247

Fizik Mühendisliği SAY 30/31 313,71 254.288

Odyoloji SAY 60/62 304,31 280.656