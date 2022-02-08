İstanbul Gelişim Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor (Öğretim üyesi alım ilanları)

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 14 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuru için bilgiler



Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve İstanbul Gelişim Üniversitesi "Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.



2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) kadro başvuru dilekçesi, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 (altı) adet dosya ile birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Profesör kadro başvuruları İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.



Kadro detayları www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.



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