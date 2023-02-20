İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat 2023 hangi illerde okullar tatil? Valilik açıklamaları burada!

YARIN İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Özer beklenen açıklamayı yaptı. Bakan Özer, şunları kaydetti: "Birinci kategoride Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretime başlıyoruz.

İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye yer alıyor. Bu illerimizde eğitim öğretime 1 Mart tarihine kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzatıyoruz. Üçüncü kategoride ise Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de 1 Mart tarihine kadar verdiğimiz eğitim öğretime ertelemeyi 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz."