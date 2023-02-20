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    • Eğitim
    • 20.02.2023 21:38
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    • 20.02.2023 21:56
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    İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat 2023 hangi illerde okullar tatil? Valilik açıklamaları burada!

    Son dakika... Hatay'da meydana gelen 2 büyük deprem sonrası okullar tatil mi edildi sorusu tekrar gündeme geldi. Peki Son dakika okullar kapandı mı? Yarın İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar tatil mi? İşte MEB Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika açıklamaları....

    İSTANBUL, ANKARA, İZMİR’DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat 2023 hangi illerde okullar tatil? Valilik açıklamaları burada!

    YARIN İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

    Milli Eğitim Bakanı Özer beklenen açıklamayı yaptı. Bakan Özer, şunları kaydetti: "Birinci kategoride Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretime başlıyoruz.

    İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye yer alıyor. Bu illerimizde eğitim öğretime 1 Mart tarihine kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzatıyoruz. Üçüncü kategoride ise Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de 1 Mart tarihine kadar verdiğimiz eğitim öğretime ertelemeyi 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz."

    10 İLDEKİ TÜM HASTANELERDE 1 MART'A KADAR HASTANE SINIFLARI AÇILACAK

    10 ili eğitim öğretimle buluşturmada güvenlik odaklı ve tedrici bir şekilde eğitimde normalleşmeyi sağlayacak süreci bugün alınan kararlarla başlattıklarını dile getiren Bakan Mahmut Özer, "Bunlara ilave olarak 10 ilimizde tüm hastanelerde 1 Mart tarihine kadar hastane sınıfları açacağız. Bu hastane sınıflarında sadece tedavilerini hastanede gören öğrencilerimiz eğitim almayacak. Ayrıca yedi yirmi dört bir şekilde çalışan sağlık emekçilerimizin çocukları da bu sınıflardan yararlanabilecekler.

        1 Mart tarihi itibarıyla LGS'ye girecek 8. sınıf öğrencilerimiz ve YKS'ye girecek 12. sınıf öğrencilerimiz için de destekleme ve yetiştirme kursu açacağız. İkinci ve üçüncü kategoride olan eğitim öğretimi ertelediğimiz illerde de sekiz ve on ikinci sınıfları desteklemek için 1 Mart tarihi itibarıyla destekleme ve yetiştirme kursları açarak öğrencilerimizi destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Eğitim İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 Şubat 2023 hangi illerde okullar tatil? Valilik açıklamaları burada!
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