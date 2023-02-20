ADANA, KAYSERI, AKSARAY'DA YARIN OKULLAR TATIL MI? 22 Şubat 2023 tatil olan iller! Son dakika Valilik, MEB açıklamaları!

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

22 Şubat 2023 Çarşamba günü için bir tatil haberi bulunmuyor. Gelişmeler oldukça haberimiz içerisinde eklenecektir.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir önceki gün Malatya'da düzenlediği basın toplantısında, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime verilen aranın 13 Mart'a, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise bu tarihin 27 Mart tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Depremden etkilenen okulların son durumuna ilişkin Malatya'da basın toplantısı düzenleyen Özer, "Bugün itibariyle 71 ilimizde eğitim öğretim başladı. Yaklaşık 15 milyon öğretmenimiz eğitimle buluştu. 10 ilden 71 ile nakillerini yaptıran öğrenci sayımız 74 bin 884'e yükseldi. Bu sayı her geçen gün artıyor ve biz bu öğrencilerimizi istemeleri durumunda pansiyonlarımıza yerleştiriyoruz. Bu 10 ile daha sonra Elazığ eklendi. Elazığ'da da ikinci dönem şartını aramıyoruz. Elazığ'daki öğrencilerimize duyurmuş olalım.