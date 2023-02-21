NETLEŞTİ! AÖF sınavları online mi, yüz yüze mi? AÖF sınavları uzaktan mı olacak 2023? 2. dönem açık öğretim sınavları ve dersleri...

Eğitimlerine açıktan devam eden yüzbinlerce öğrenci AÖF sınavlarının bahar döneminde nasıl yapılacağını merak ediyor. Deprem felaketi nedeniyle üniversiteler uzaktan eğitime geçti. Peki Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi AÖF bahar dönemi sınavları nasıl yapılacak? İnternet arama motorlarında konuya ilişkin bilgiler araştırılıyor. İşte son dakika açıklamalar...
AÖF 2. DÖNEM DERSLER ONLİNE Mİ, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?
Belli oldu! Anadolu Üniversitesi AÖF tarafından yapılan açıklamada bahar döneminin uzaktan olacağını bildirildi. Açıklama şöyle:
"Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle üniversitemizde bahar yarıyılı uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacaktır. Süreçle ilgili detaylar en kısa zamanda paylaşılacaktır."
AÖF SINAVLARI UZAKTAN MI YAPILACAK?
Öte yandan AÖF sınavlarının online olup olmayacağına ilişkin bir açıklama ise henüz yapılmadı. Konuya dair bir duyuru yayınlandığında detaylar haberimize eklenecektir.
DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERDEN KAYIT ÜCRETİ ALINMAYACAK
Aynı zamanda üniversite yaptığı açıklamada "Depremden etkilenen 10 ilimizdeki Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki depremzede öğrencilerimizden 2022-2023 Bahar Döneminde kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır." ifadelerini kullandı.