NETLEŞTİ! AÖF sınavları online mi, yüz yüze mi? AÖF sınavları uzaktan mı olacak 2023? 2. dönem açık öğretim sınavları ve dersleri...

Eğitimlerine açıktan devam eden yüzbinlerce öğrenci AÖF sınavlarının bahar döneminde nasıl yapılacağını merak ediyor. Deprem felaketi nedeniyle üniversiteler uzaktan eğitime geçti. Peki Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi AÖF bahar dönemi sınavları nasıl yapılacak? İnternet arama motorlarında konuya ilişkin bilgiler araştırılıyor. İşte son dakika açıklamalar...