İSG sınavı ne zaman açıklanacak 2023? 2023-İSG-2 sınav soruları ve cevapları PDF İNDİR! ÖSYM İSG sonuçlarına nereden bakılır?

İSG/2 sınav sonuçlarının açıklanma tarihi, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ve kamuoyuna yapılan duyurular aracılığıyla paylaşılacaktır. Adaylar, sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.