SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

İSG sınavı ne zaman açıklanacak 2023? 2023-İSG-2 sınav soruları ve cevapları PDF İNDİR! ÖSYM İSG sonuçlarına nereden bakılır?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 10 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın (2023-İSG/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarını yayımladı. Peki, İSG sınavı ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM İSG sonuçlarına nereden bakılır? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Aralık 2023, 13:02 Güncelleme 10 Aralık 2023, 13:02
İSG sınavı ne zaman açıklanacak 2023? 2023-İSG-2 sınav soruları ve cevapları PDF İNDİR! ÖSYM İSG sonuçlarına nereden bakılır?

İSG/2 sınav sonuçlarının açıklanma tarihi, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ve kamuoyuna yapılan duyurular aracılığıyla paylaşılacaktır. Adaylar, sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

SORU VE CEVAP DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "10 Aralık 2023 tarihinde uygulanan 2023 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın (2023-İSG/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.



Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Aralık 2023 tarihinde saat 12.35'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçıkları'nın görüntüleme süreci 20 Aralık 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.



Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz." denildi.

İSG/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG/2) sonuçları 3 Ocak 2024 tarihinde ilan edilecek.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Dünya Başkan Erdoğan’ın ABD’ye restini konuşuyor! Guterres’ten veto kararına tepki: BMGK’nın otoritesini ve güvenirliğini zayıflattı
Dünya katil İsrail’in Gazze’deki soykırımını konuşurken Zara’dan skandal! Koleksiyon tanıtma adı altında siyonizme hizmet
Altın Kafes
SON DAKİKA