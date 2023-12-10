Yarın okullar tatil mi, ders var mı? ✍11 Aralık 2023 Pazartesi kar tatili olan iller hangileri? Valilik son dakika açıklamaları!

Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere onlarca ilde vatandaşlar okulların durumunu yakından takip ediyor. Milyonlarca anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ve velisi 'kar tatili' duyurusu var mı yok mu merak ediyor. Hafta sonunu geride bırakırken yeni haftada bir çok ili kar karşılayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yeni hava durumu raporu paylaşıldı. Raporda o iller için uyarı verildi. Peki yarın okullar tatil olacak mı? Hangi illerde tatil olacak? İşte detaylar...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜNCEL HAVA DURUMU RAPORU Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, ilk saatlerde Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri, öğle saatlerinden sonra Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Muğla ili ile Antalya'nın batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile gece saatlerinde Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.