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Yarın okullar tatil mi, ders var mı? ✍11 Aralık 2023 Pazartesi kar tatili olan iller hangileri? Valilik son dakika açıklamaları!

Milyonlarca öğrenci ve velisi Valilik açıklamalarına odaklandı. Kış aylarının gelmesiyle birlikte sıklıkla 'kar tatili olan iller' aratırılıyor. Öğrenci ve velileri internet arama motorlarında ''Yarın okullar tatil mi, ders var mı?'' sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de yakın zamanda kar yağışı görünmüyor. Diğer birçok ilde ise kuvvetli rüzgar, kar ve yağış bekleniyor. İşte bu süreçte okulların durumu...

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Giriş Tarihi 10 Aralık 2023, 16:17 Güncelleme 10 Aralık 2023, 16:18
Yarın okullar tatil mi, ders var mı? ✍11 Aralık 2023 Pazartesi kar tatili olan iller hangileri? Valilik son dakika açıklamaları!

Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere onlarca ilde vatandaşlar okulların durumunu yakından takip ediyor. Milyonlarca anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ve velisi 'kar tatili' duyurusu var mı yok mu merak ediyor. Hafta sonunu geride bırakırken yeni haftada bir çok ili kar karşılayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yeni hava durumu raporu paylaşıldı. Raporda o iller için uyarı verildi. Peki yarın okullar tatil olacak mı? Hangi illerde tatil olacak? İşte detaylar...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜNCEL HAVA DURUMU RAPORU

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, ilk saatlerde Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri, öğle saatlerinden sonra Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Muğla ili ile Antalya'nın batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile gece saatlerinde Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğusunda normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu, Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların gece saatlerinde Muğla ili ile Antalya'nın batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksamalar, vb olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Batı Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YARIN (11 ARALIK 2023) OKULLAR TATİL Mİ?

11 Aralık yani yarın okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz bir resmi açıklama bulunmuyor. Valiliklerden son dakika duyurusu geldiğinde haberimize eklenecektir.

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