AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 9-10 Aralık AÖF vize (ara sınav) sonuçlarına nereden bakılır? Açıköğretim geçme notu kaç?

AÇIKÖĞRETİM SINAV BİLGİLERİ



AÖF'ta öğrencilere sorumlu olunan her dersten 30 soru yöneltilecek. Adayların soruları yanıtlaması için ise 40 dakikası olacak.

Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilirken ders geçme notu için alt sınır 35 olacak. Dolayısıyla adayların vize ve final ortalamalarının 35 puandan yüksek olması gerekiyor. Sınavlarda yanlış cevaplar doğru yanıtları etkileyecek.