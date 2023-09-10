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AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 9-10 Aralık AÖF vize (ara sınav) sonuçlarına nereden bakılır? Açıköğretim geçme notu kaç?

Öğrenciler, 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleşen AÖF ara sınavlarına katılarak ön lisans ve lisans eğitimlerine yönelik başarılarını değerlendirdi. Şimdi gözler, Anadolu Üniversitesi'nin resmi açıklamasında ve öğrenci girişi ekranında sınav sonuçlarını bekliyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 9-10 Aralık AÖF vize (ara sınav) sonuçlarına nereden bakılır? Geçme notu kaç? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 10 Aralık 2023, 08:41 Güncelleme 10 Aralık 2023, 08:41
AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 9-10 Aralık AÖF vize ara sınav sonuçlarına nereden bakılır? Açıköğretim geçme notu kaç?

AÖF öğrencileri, 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen ara sınavlarda kendilerini değerlendirme fırsatı buldular. Bu sınavlar, dönem sonu başarılarını etkileyecek önemli bir aşama olarak karşımıza çıkıyor. Vize ve ara sınavlarının toplam dönem sonu ortalamasındaki etkisi %30 olarak belirlendi.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF takvimine göre, sınavlar 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde yapıldı.

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

Bu kapsamda AÖF vize sonuçlarının Aralık ayının sonunda açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Açıköğretim Fakültesi, bahar dönemi ara sınav sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet bağlantısından ilan ediliyor. e-Devlet ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÇIKÖĞRETİM SINAV BİLGİLERİ

AÖF'ta öğrencilere sorumlu olunan her dersten 30 soru yöneltilecek. Adayların soruları yanıtlaması için ise 40 dakikası olacak.

Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilirken ders geçme notu için alt sınır 35 olacak. Dolayısıyla adayların vize ve final ortalamalarının 35 puandan yüksek olması gerekiyor. Sınavlarda yanlış cevaplar doğru yanıtları etkileyecek.

AÖF 2023-2024 AKADEMİK TAKVİMİ

Güz Dönemi Ara Sınavı 09-10 Aralık 2023

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20-21 Ocak 2024

Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024

Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024

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