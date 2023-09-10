AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 9-10 Aralık AÖF vize (ara sınav) sonuçlarına nereden bakılır? Açıköğretim geçme notu kaç?

AÇIKÖĞRETİM SINAV BİLGİLERİ
AÖF'ta öğrencilere sorumlu olunan her dersten 30 soru yöneltilecek. Adayların soruları yanıtlaması için ise 40 dakikası olacak.
Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilirken ders geçme notu için alt sınır 35 olacak. Dolayısıyla adayların vize ve final ortalamalarının 35 puandan yüksek olması gerekiyor. Sınavlarda yanlış cevaplar doğru yanıtları etkileyecek.
AÖF 2023-2024 AKADEMİK TAKVİMİ
Güz Dönemi Ara Sınavı 09-10 Aralık 2023
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20-21 Ocak 2024
Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024
Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024