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5,6,7,8,9,10,11. sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? e- Okul parasız yatılı bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı 2024?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve öğrenciler için büyük bir öneme sahip olan İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) sonuçları açıklandı. 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı bu önemli sınav, 21 Nisan tarihinde gerçekleştirilmişti. İOKBS Bursluluk Sınavı, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim hayatlarına maddi destek sağlamak amacıyla her yıl düzenlenmektedir. Sınava katılan öğrenciler, sınav sonuçlarına göre burs almaya hak kazanarak, eğitim masraflarını karşılamada önemli bir destek elde etmektedirler. Bu yıl da binlerce öğrencinin ter döktüğü sınav, heyecanla beklenen sonuçların açıklanmasıyla sona erdi.

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 09:48 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 09:48
5,6,7,8,9,10,11. sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? e- Okul parasız yatılı bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı 2024?

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Türkiye genelinde 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2024 Bursluluk Sınavı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) olarak bilinen bu önemli sınavın sonuçları için öğrenciler ve veliler sabırsızlıkla beklemeye başlamıştı. Sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuru ile açıklandı.

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

İOKBS Bursululuk sınavı sonuçları 17 Mayıs Cuma günü www.meb.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açıldı.

İOKBS BURSLULUK SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



İOKBS BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

İOKBS Bursluluk sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar sonuçları www.meb.gov.tr sonuç ekranı üzerinden TC kimlik numarası, Doğum Tarihi (gün, ay, yıl) girdikten sonra ekran üzerinde yer alan güvenlik kodunu girerek sonuçlarını sorgulayabilecek.

SINAVI KAZANAN ÖĞRENCİNİN BURSLULUK BAŞLANGICI

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

ORTAOKUL 5,6,7 VE 8. SINIF BURSLULUK HAKKI KAÇ PUANLA KAZANILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) Bursluluk Sınavı 2024 taban puanları açıklanmadı. Ancak İOKBS puanları her yıl sınavın zorluk ve kolaylık derecesi ile adayların sınavdan elde ettikleri puanlara göre değişiklik gösterebiliyor. Geçtiğimiz yıllara ait bursluluk puanı taban puanları şu şekilde sıralanabilir:

5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845

5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450

6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149

6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453

7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967

7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928

8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462

8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372

8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499

LİSE 9,10 VE 11. SINIF İOKBS BURSLULUK SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?

Ortaokul kademelerinde olduğu gibi lise kademelerinde de taban puanlar yıllara göre farklılık gösteriyor. 2024 yılı puan durumu belli olmadı. Ancak daha önceki yılların taban puanları şu şekilde gösterilebilir;

9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422

9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516

9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977

10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432

10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482

10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608

11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425

11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891

11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037

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