SINAVI KAZANAN ÖĞRENCİNİN BURSLULUK BAŞLANGICI
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
ORTAOKUL 5,6,7 VE 8. SINIF BURSLULUK HAKKI KAÇ PUANLA KAZANILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) Bursluluk Sınavı 2024 taban puanları açıklanmadı. Ancak İOKBS puanları her yıl sınavın zorluk ve kolaylık derecesi ile adayların sınavdan elde ettikleri puanlara göre değişiklik gösterebiliyor. Geçtiğimiz yıllara ait bursluluk puanı taban puanları şu şekilde sıralanabilir:
5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356
5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845
5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258
6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450
6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149
6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453
7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967
7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928
8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462
8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372
8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499
LİSE 9,10 VE 11. SINIF İOKBS BURSLULUK SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?
Ortaokul kademelerinde olduğu gibi lise kademelerinde de taban puanlar yıllara göre farklılık gösteriyor. 2024 yılı puan durumu belli olmadı. Ancak daha önceki yılların taban puanları şu şekilde gösterilebilir;
9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422
9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516
9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977
10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432
10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482
10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608
11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425
11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891
11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037