3 gün birleştirmek isteyen öğretmenler, 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar... MEB’den milli bayram arası; ’20 Mayıs okullar tatil’ söylentileri netleşti!

Türkiye'nin ulusal bayramlarından biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşıyor ve ülke genelinde coşkuyla kutlanmaya hazırlanıyor. Bu özel gün, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin önemli kilometre taşlarından biri olan Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışını ve Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcını simgeliyor. Özellikle, hafta sonunu birleştirerek uzun bir tatil yapmak isteyenler için 20 Mayıs gününün tatil olup olmayacağı büyük bir önem arz ediyor.

Son günlerde 20 Mayıs Pazartesi 'nin okullar için tatil olup olmayacağına dair birçok spekülasyon dolaşıyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı 'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, okullarda eğitim-öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek. Yani, 20 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil olmayacak.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Öte yandan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Bu tarih, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatması dolayısıyla özel bir öneme sahiptir. Dolayısıyla, 19 Mayıs Cumartesi günü tüm yurt genelinde resmi tatil olarak kutlanacaktır.

Milli bayramların ve resmi tatillerin anlamı ve önemi hakkında gençlerin bilinçlendirilmesi için bu özel günlerin anlamı ve tarihi önemine dair okullarda çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.