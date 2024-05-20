MEB’den sıcak karar; 5 gün ders yok! Tatil bekleyen öğretmen ve 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıf öğrencileri...

5 Gün Ders Yok Etkinlik Var: Son Hafta Uygulanacak Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılının son dönemini "Etkinlikler Haftası" olarak ilan ettiklerini duyurdu. İlk dönem sonunda yapılan çeşitli etkinliklerin devamı niteliğinde olan bu uygulama, Haziran ayının son haftasında tekrarlanacak. Bakan Tekin, bu sayede öğrencilerin dönem sonunu daha verimli ve eğlenceli geçirmelerinin hedeflendiğini belirtti.

Okullarda Yoklama Durumu

Millî Eğitim Bakanlığı, okulların son haftasında yoklama alınıp alınmayacağına dair kesin bir yönerge yayınlamamıştır. Ancak yöneticilerin inisiyatifiyle genellikle son hafta da yoklama alınmaya devam edildiği bilinmektedir.

2024 Karne Günü ve Okulların Kapanış Tarihi

2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, bu tarihte karnelerini alarak yaz tatiline merhaba diyecekler. Okulların Erken Kapanma İhtimali

Millî Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre, okullar planlandığı gibi zamanında kapanacak. Öğrenciler ve öğretmenler, belirlenen takvime uygun olarak yaz tatiline girecekler.

Yaz Tatilinin Başlangıcı

Millî Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği 2023-2024 akademik takvime göre, yaz tatili 14 Haziran'da karnelerin dağıtılmasıyla başlayacak. Öğrenciler, bu tarihten itibaren yaz tatilinin tadını çıkaracak.

2024 Yılı Resmi Tatilleri 1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı 9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi 10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün 11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün 23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı 19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi 16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün 17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün 18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün 15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü 30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı 29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı 2024 yılı boyunca yukarıda belirtilen tarihlerde resmi tatiller olacak ve bu günlerde okullar, üniversiteler, kamu ve özel sektör tatil yapacak.