SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

MEB'den sıcak karar; 5 gün ders yok! Tatil bekleyen öğretmen ve 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıf öğrencileri...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanmaya başlandı. Resmi tatilin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 20 Mayıs Pazartesi günü tatil olup olmayacağı da merak konusu oldu. Peki, yarın okullar tatil mi? 20 Mayıs Pazartesi ders var mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 11:16 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 11:17
MEB’den sıcak karar; 5 gün ders yok! Tatil bekleyen öğretmen ve 5.6.7.8.9.10.11.12.sınıf öğrencileri...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2024 yılı resmi tatil takvimi arasında yer alan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl hafta sonuna denk geliyor. Pazar gününe denk gelen bu önemli bayramın ardından 20 Mayıs Pazartesi günü tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Vatandaşlar, bu konudaki belirsizliği gidermek için sorularına yanıt arıyor.

20 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

20 Mayıs 2024 Pazartesi günü resmi tatil olmayacak. Bu nedenle, okullar ve üniversiteler normal eğitim programlarına devam edecek, kamu ve özel sektör çalışanları da işlerine devam edecekler.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın ardından, bir sonraki resmi tatil Kurban Bayramı olacak. Kurban Bayramı, 16-19 Haziran 2024 tarihleri arasında kutlanacak ve bu tarihler resmi tatil olarak kabul edilecek. Eğer bayram tatili 9 güne uzatılırsa, 20-21 Haziran tarihleri de tatil kapsamına alınabilir.

5 Gün Ders Yok Etkinlik Var: Son Hafta Uygulanacak

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılının son dönemini "Etkinlikler Haftası" olarak ilan ettiklerini duyurdu. İlk dönem sonunda yapılan çeşitli etkinliklerin devamı niteliğinde olan bu uygulama, Haziran ayının son haftasında tekrarlanacak. Bakan Tekin, bu sayede öğrencilerin dönem sonunu daha verimli ve eğlenceli geçirmelerinin hedeflendiğini belirtti.

Okullarda Yoklama Durumu
Millî Eğitim Bakanlığı, okulların son haftasında yoklama alınıp alınmayacağına dair kesin bir yönerge yayınlamamıştır. Ancak yöneticilerin inisiyatifiyle genellikle son hafta da yoklama alınmaya devam edildiği bilinmektedir.

2024 Karne Günü ve Okulların Kapanış Tarihi
2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, bu tarihte karnelerini alarak yaz tatiline merhaba diyecekler.

Okulların Erken Kapanma İhtimali
Millî Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre, okullar planlandığı gibi zamanında kapanacak. Öğrenciler ve öğretmenler, belirlenen takvime uygun olarak yaz tatiline girecekler.

Yaz Tatilinin Başlangıcı
Millî Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği 2023-2024 akademik takvime göre, yaz tatili 14 Haziran'da karnelerin dağıtılmasıyla başlayacak. Öğrenciler, bu tarihten itibaren yaz tatilinin tadını çıkaracak.

2024 Yılı Resmi Tatilleri

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

2024 yılı boyunca yukarıda belirtilen tarihlerde resmi tatiller olacak ve bu günlerde okullar, üniversiteler, kamu ve özel sektör tatil yapacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti! Enkaza ulaşıldı! İşte düşen helikopterden ilk görüntüler
Başkan Erdoğan’dan Tahran’a taziye: İran’ın yanında olacağız | Akıncı İHA buldu! Milyonlar izledi
Türk Telekom
Google için ’sözlü savunma’ vakti! Toplantı tarihi belli oldu: Sitelerin alt sıralarda gösterilmesi ve trafik kaybı masada
İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopterinde kurtulan olmadı! Ölüm helikopterinde kimler vardı? İsim isim... | Son görüntüleri...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Türkiye ekonomisine ilişkin flaş açıklamalar
Ana gündem ekonomi! Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor | İşte masadaki konular...
Yas ’Pers’pektifi! Reisi’nin ölümü sonrası İran’da olağanüstü saatler: İntikam sancağı, türbelerde ağlayanlar, zurnayla matem tutanlar
Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası yorumcular ne dedi? Galatasaraylı oyuncuları yerden yere vurdular! Kanarya hakeme rağmen kazandı
HEDEF ERDOĞAN! Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden planlanan kumpasta dikkat çeken detay! Serdar Sertçelik’in kaçış rotasını Cevheri Güven nereden biliyor?
İran’da yeni cumhurbaşkanı seçimleri için geri sayım başladı! Anayasa ne diyor? İbrahim Reisi’nin yerine kim geçecek?
SGK düğmeye bastı! Eşe dosta sigorta yaptıran yandı! Hem hapis hem para cezası geliyor
Memura-işçiye enflasyon farkı: Temmuz’da maaşlar ne kadar artacak? Kim, ne alacak?
ÖZEL | Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası İrfan Can Eğribayat’tan olay hareket!
Suikast mi kaza mı? Reisi’nin ölümü sonrası gözler İsrail ve ABD’ye çevrildi | Tel Aviv’den ilginç savunma
SON DAKİKA