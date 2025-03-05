Arta kalan nasıl yazılır? TDK'ye göre "arta kalma" birleşik mi, ayrı mı?

Artakalmak kelimesi, TDK'ye göre "geriye kalmak" veya "bir şeyin kalıntısı olmak" anlamına gelir. Yani, bir şeyin bitmesi veya tükenmesi sonrasında geriye kalan parça veya iz olarak tanımlanabilir. Peki arta kalan birleşik mi, ayrı mı yazılır? İşte TDK'ye göre doğru yazılışı…
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
ARTA KALMA NASIL YAZILIR?
↪ TDK'ye göre "artakalma" kelimesi birleşik yazılır.
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
ARTAKALMAK AYRI MI, BİRLEŞİK Mİ YAZILIR?
↪ TDK'ye göre "artakalmak" kelimesi birleşik yazılır. Bu kelime, "geri kalmak" veya "bir şeyin bitmesinden sonra geriye kalan" anlamında kullanılır. Yani, bir şeyin tükenmesinden sonra kalan kısmı ifade etmek için "artakalmak" doğru yazım şeklidir.