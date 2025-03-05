Arta kalan nasıl yazılır? TDK'ye göre "arta kalma" birleşik mi, ayrı mı?

Artakalmak kelimesi, TDK'ye göre "geriye kalmak" veya "bir şeyin kalıntısı olmak" anlamına gelir. Yani, bir şeyin bitmesi veya tükenmesi sonrasında geriye kalan parça veya iz olarak tanımlanabilir. Peki arta kalan birleşik mi, ayrı mı yazılır? İşte TDK'ye göre doğru yazılışı…