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Sıra dışı nasıl yazılır? TDK'ye göre sıradışı doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı?

Türkçede sıkça kullanılan bazı kelimelerin yazımı konusunda kafa karışıklıkları yaşanabiliyor. Özellikle birleşik kelimeler, doğru yazım kurallarına uygun bir şekilde kullanılmadığında dilbilgisi açısından hatalara yol açabiliyor. Günlük hayatta ve yazılı metinlerde sıkça geçen sıra dışı kelimesinin de nasıl yazıldığı merak edilenler arasında. Peki sıra dışı kelimesinin doğru yazımı nasıl olmalıdır? TDK’ye göre "sıra dışı" birleşik mi yazılır, ayrı mı? İşte konuya ilişkin detaylar…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 16:09 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 16:35
Sıra dışı nasıl yazılır? TDK’ye göre sıradışı doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı?

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Türkçede sıkça kullanılan bazı kelimelerin yazımı konusunda kafa karışıklıkları yaşanabiliyor. Özellikle birleşik kelimeler, doğru yazım kurallarına uygun bir şekilde kullanılmadığında dilbilgisi açısından hatalara yol açabiliyor. Günlük hayatta ve yazılı metinlerde sıkça geçen sıra dışı kelimesinin de nasıl yazıldığı merak edilenler arasında. Peki sıra dışı kelimesinin doğru yazımı nasıl olmalıdır? TDK'ye göre "sıra dışı" birleşik mi yazılır, ayrı mı? İşte konuya ilişkin detaylar…

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sıra Dışı Nasıl Yazılır?

Sıra dışı kelimesi, sıra ve dışı sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşan bir kelime grubudur. Türk Dil Kurumu'nun yazım kurallarına göre her iki kelimenin de bağımsız bir anlamı olduğu için "sıra dışı" ayrı yazılmalıdır.

Telaffuz edildiğinde birleşik gibi duyulsa da "sıradışı" şeklinde bitişik yazılması yanlıştır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TDK'ye Göre Sıra Dışı Kelimesinin Doğru Yazımı

📌 Doğru kullanım: sıra dışı ✅
📌 Yanlış kullanım: sıradışı ❌

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sıra Dışı Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

✅ Doğru: Bu yıl festivalde sıra dışı performanslar sergilenecek.
❌ Yanlış: Bu yıl festivalde sıradışı performanslar sergilenecek.

✅ Doğru: Yeni sergi, sanat dünyasında sıra dışı bir bakış açısı sunuyor.
❌ Yanlış: Yeni sergi, sanat dünyasında sıradışı bir bakış açısı sunuyor.

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