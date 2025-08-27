SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

YKS - ÖZYES sınav sonuç tarihi! 2025 YKS Spor Yetenek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında düzenlenen Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 YKS Spor Yetenek sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Spor bilimleri fakültelerine girmek isteyen binlerce adayın katıldığı sınavın sonuçları, Eylül ayında erişime açılacak. Peki YKS - ÖZYES sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte tarihleri…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Ağustos 2025 , 14:22
YKS - ÖZYES sınav sonuç tarihi! 2025 YKS Spor Yetenek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2025 YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı sürecinde sona gelindi. 23-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından 13-17 Ağustos'ta gerçekleştirilen YKS ÖZYES sınavları tamamlandı. Şimdi ise binlerce adayın merak ettiği "YKS ÖZYES sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemde. ÖSYM, 2025 YKS Spor Yetenek Sınavı sonuç tarihini resmi olarak duyurdu.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

ÖZYES NEDİR?
Türkiye'de bazı üniversite programlarında, özellikle Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar Fakülteleri gibi bölümlerde öğrenci seçimi yalnızca YKS puanına göre yapılmaz. Bu alanlarda adayların yeteneklerini değerlendirmek amacıyla ek bir sınav olan Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) uygulanır.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

ÖZYES SONUÇLARINA NASIL ULAŞILIR?
ÖZYES'e giren adaylar, sınav sonuçları açıklandığında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya sonuc.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilirler.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

2025 YKS ÖZYES SONUÇ TARİHİ
YKS kapsamında Spor Bilimleri için düzenlenen 2025-ÖZYES sınavının sonuçlarının, ÖSYM takvimine göre 12 Eylül 2025 tarihinde ilan edilmesi planlanıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
PKK yönünü Tel Aviv’e çevirdi! Karayılan zehir akıttı... Helin Ümit komisyona tehditler savurdu: Bu sorun çözülmezse daha sert dönem gelir
Büyük gün geldi! ASELSAN’ın dikkat çeken Çelik Kubbe paylaşımı... Başkan Erdoğan programa katılacak
Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden kurultay davası öncesi bomba çıkış: Parti yönetilmek zorunda
Yüzme Yarışı’nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’u uyarmış: Yanlış yöne gidiyorsun
Komisyonun 6. toplantısında söz hukukçularda! Barolar Meclis’e geldi.. DEM Parti İmralı’ya gidiyor
Mourinho’dan sürpriz karar! Benfica maçında forma onun
ChatGPT’den 16 yaşındaki gence 5-10 dakikada fotoğraflı intihar rehberi! Aile OpenAI ile davalık oldu
Memur ve emeklilere 2026-2027 zam oranları belli oldu! Ocak’taki artış enflasyon farkıyla ne olacak? Yüzde 16.88 formülü...
Epstein mağduru Virginia Giuffre’nin kitabında Henry Kissinger bombası! Büyük ifşa geliyor: İki ABD Başkanı da listede
Fenerbahçe taraftarının hayaliydi! Galatasaray kapıyor
Müge Anlı ile Tatlı Sert için geri sayım başladı! İşte yeni sezon yayın tarihi...
Gazze’de soykırım Batı Şeria’da sistematik işgal! Katil Netanyahu ve sapkın Yahudiler iyice azıttı: Filistin devletini kurdurmayacağız
Hakan Çakır cinayetinde kan donduran ifadeler: Bıçağı 5-6 defa soktum! Çivi sopa detayı
Bugün hava nasıl olacak? MGM’den uyarı: Kuvvetli rüzgar çatılara zarar verebilir! İşte 27 Ağustos il il hava durumu raporu
Türkiye’den soykırımcı İsrail’in Suriye’deki saldırılarına peş peşe tepki: Katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor
Memura en az 57 bin TL | Mesleklere göre yeni maaşlar! Takvim.com.tr hesapladı
Ahlat’taki Cumhur Zirvesi’nin arka planı! Bahçeli Başkan Erdoğan’a Kardeşlik Türküsü ve Canların Türküsü’nü dinletti | DEM’le manidar temas
Tuba Ünsal’dan taciz itirafı: Benim de başıma geldi’’
FETÖ’cülerden peş peşe Adil Öksüz itirafı! Hücre evlerinden mahrem imamlara...
Bu halini unutun! Kutu Bebek Ebrar Demirbilek son paylaşımıyla olay oldu! Ne kadar linç gelecek çok merak ediyorum