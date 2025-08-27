YKS - ÖZYES sınav sonuç tarihi! 2025 YKS Spor Yetenek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

2025 YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı sürecinde sona gelindi. 23-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından 13-17 Ağustos'ta gerçekleştirilen YKS ÖZYES sınavları tamamlandı. Şimdi ise binlerce adayın merak ettiği "YKS ÖZYES sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemde. ÖSYM, 2025 YKS Spor Yetenek Sınavı sonuç tarihini resmi olarak duyurdu.

ÖZYES NEDİR?

Türkiye'de bazı üniversite programlarında, özellikle Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar Fakülteleri gibi bölümlerde öğrenci seçimi yalnızca YKS puanına göre yapılmaz. Bu alanlarda adayların yeteneklerini değerlendirmek amacıyla ek bir sınav olan Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) uygulanır.