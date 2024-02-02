6 Şubat 2024 resmi tatil mi? Deprem felaketinin yıldönümünde okullar tatil mi edilecek? Son dakika MEB duyuruları...

6 Şubat'ın depremin yıl dönümünde resmi tatil olup olmayacağı konusundaki merak devam ediyor. İşte son dakika MEB duyuruları ve tatil kararları...

6 ŞUBAT 2024 RESMİ TATİL Mİ? Adıyaman Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı, 6 Şubat'ın depremin yıl dönümü nedeniyle resmi tatil ilan edilmesi için talepte bulundu. MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat ve beraberindeki heyet, Vali Osman Varol'u ziyaret ederek bu konudaki taleplerini iletti.