Yarın ( 6 Şubat 2024 ) resmi tatil mi? 6 Şubat Salı Gaziantep, Malatya, Adana okullar tatil olacak mı? Hatay ve Kahramanmaraş'ın ardından...

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde on binlerce kişinin hayatını kaybettiği, yüz binlerce kişinin ise yaralandığı Kahramanmaraş merkezli felaketin üzerinden bir yıl geçti.
6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde on binlerce kişinin hayatını kaybettiği, yüz binlerce kişinin ise yaralandığı Kahramanmaraş merkezli felaketin üzerinden bir yıl geçti.
6 ŞUBAT TATİL Mİ?
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Malatya, Gaziantep, Kilis, Adana ve Hatay gibi pek çok ilde büyük hasarlar meydana geldi. 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği günde, pek çok ilde anma törenleri gerçekleşecek.
HATAY'DA VE KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL!
Hatay ve Kahramanmaraş'ta afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
GAZİANTEP,VE MALATYA'DA 6 ŞUBAT GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?
Şu ana kadar Gaziantep ve Malatya Valiliği'nden gelen bir açıklama olmadığı için, 6 Şubat Salı günü bu illerde okullar tatil edilmeyecek.
Güncel gelişmeler haberimizde yer alacak.