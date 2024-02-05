Yarın ( 6 Şubat 2024 ) resmi tatil mi? 6 Şubat Salı Gaziantep, Malatya, Adana okullar tatil olacak mı? Hatay ve Kahramanmaraş'ın ardından...

GAZİANTEP,VE MALATYA'DA 6 ŞUBAT GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Şu ana kadar Gaziantep ve Malatya Valiliği'nden gelen bir açıklama olmadığı için, 6 Şubat Salı günü bu illerde okullar tatil edilmeyecek.