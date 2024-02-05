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Yarın ( 6 Şubat 2024 ) resmi tatil mi? 6 Şubat Salı Gaziantep, Malatya, Adana okullar tatil olacak mı? Hatay ve Kahramanmaraş'ın ardından...

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yıl dönümünde Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Malatya, Gaziantep, Kilis, Adana ve Hatay gibi pek çok ili etkileyen felaketin yıldönümünde hangi illerde okulların tatil olacağı merak konusu oldu. Peki, 6 Şubat resmi tatil mi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 19:43 Güncelleme 05 Şubat 2024, 19:43
Yarın 6 Şubat 2024 resmi tatil mi? 6 Şubat Salı Gaziantep, Malatya, Adana okullar tatil olacak mı? Hatay ve Kahramanmaraş’ın ardından...

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde on binlerce kişinin hayatını kaybettiği, yüz binlerce kişinin ise yaralandığı Kahramanmaraş merkezli felaketin üzerinden bir yıl geçti.

6 ŞUBAT TATİL Mİ?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Malatya, Gaziantep, Kilis, Adana ve Hatay gibi pek çok ilde büyük hasarlar meydana geldi. 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği günde, pek çok ilde anma törenleri gerçekleşecek.

HATAY'DA VE KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL!

Hatay ve Kahramanmaraş'ta afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

GAZİANTEP,VE MALATYA'DA 6 ŞUBAT GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Şu ana kadar Gaziantep ve Malatya Valiliği'nden gelen bir açıklama olmadığı için, 6 Şubat Salı günü bu illerde okullar tatil edilmeyecek.

Güncel gelişmeler haberimizde yer alacak.

Hatayda okullar tatil mi, hangi illerde tatil? 6 Şubat 2024 Eğitim öğretime ara veren iller! MEB son dakika! Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman...Hatayda okullar tatil mi, hangi illerde tatil? 6 Şubat 2024 Eğitim öğretime ara veren iller! MEB son dakika! Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman...
Hatay'da okullar tatil mi, hangi illerde tatil? 6 Şubat 2024 Eğitim öğretime ara veren iller! MEB son dakika! Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman...

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