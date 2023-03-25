Hangi branşa kaç öğretmen atanacak! Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte 45 bin öğretmen ataması için kontenjan sayıları...

"45 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPACAĞIZ"

"Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun."

103 ALANDA ATAMA YAPILACAK

Son 20 yılda tek seferde yapılan en büyük öğretmen ataması olurken detaylar da netleşti. 103 alanda 45 bin yeni öğretmen atanacak.

EN FAZLA ATAMANIN YAPILACAĞI BRANŞLAR

En fazla kontenjan ayrılan branşlar şu şekilde:

Sınıf Öğretmenliği - 7 bin 878 kontenjan

Rehberlik - 3 bin 604 kontenjan

Okul Öncesi - 3 bin 269 kontenjan

İlköğretim Matematik - 2 bin 656 kontenjan

İngilizce - 2 bin 433 kontenjan

Türkçe - 2 bin 341 kontenjan

Din Kültürü - 2 bin 604 kontenjan

Fen Bilimleri - 2 bin 64 kontenjan

Özel Eğitim - 2 bin 306 kontenjan

Tarih - 1.408 kontenjan

Türk Dili ve Edebiyatı - 1.839 kontenjan

Sosyal Bilgiler - 1.204 kontenjan

ÖĞRETMEN ATAMASINDA TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?

Atama için ön başvuru, 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde yapılacak. Atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puan esas alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek.

Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar 8 Mayıs'ta açıklandıktan sonra öğretmenler 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak.