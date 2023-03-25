Hangi branşa kaç öğretmen atanacak! Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte 45 bin öğretmen ataması için kontenjan sayıları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta 45 bin öğretmen ataması yapılacağının müjdesini verdi.
Erdoğan 20 Mart'ta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"45 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPACAĞIZ"
"Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun."
103 ALANDA ATAMA YAPILACAK
Son 20 yılda tek seferde yapılan en büyük öğretmen ataması olurken detaylar da netleşti. 103 alanda 45 bin yeni öğretmen atanacak.
EN FAZLA ATAMANIN YAPILACAĞI BRANŞLAR
En fazla kontenjan ayrılan branşlar şu şekilde:
Sınıf Öğretmenliği - 7 bin 878 kontenjan
Rehberlik - 3 bin 604 kontenjan
Okul Öncesi - 3 bin 269 kontenjan
İlköğretim Matematik - 2 bin 656 kontenjan
İngilizce - 2 bin 433 kontenjan
Türkçe - 2 bin 341 kontenjan
Din Kültürü - 2 bin 604 kontenjan
Fen Bilimleri - 2 bin 64 kontenjan
Özel Eğitim - 2 bin 306 kontenjan
Tarih - 1.408 kontenjan
Türk Dili ve Edebiyatı - 1.839 kontenjan
Sosyal Bilgiler - 1.204 kontenjan
ÖĞRETMEN ATAMASINDA TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?
Atama için ön başvuru, 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde yapılacak. Atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puan esas alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek.
Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar 8 Mayıs'ta açıklandıktan sonra öğretmenler 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak.
Atama süreci ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Öğretmen atamalarının en fazla son 20 yılda yapıldığını hatırlatarak bu sayının 500 binden 1 milyon 200 binlere ulaştığını hatırlatan Bakan Özer, "Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitime verdikleri büyük destekleri için şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.