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    • Eğitim
    • 25.03.2023 11:32
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    • 25.03.2023 11:50
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    Hangi branşa kaç öğretmen atanacak! Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte 45 bin öğretmen ataması için kontenjan sayıları...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin öğretmen atama müjdesininn ardından merakla beklenen "Hangi branşa kaç öğretmen atanacak?" sorusu yanıt buldu. 103 alanda atamanın yapılacağı öğrenilirken en fazla kontenjanın sınıf öğretmenliği, rehberlik ve okul öncesi branşlarına ayrıldı. İşte detaylar...

    Hangi branşa kaç öğretmen atanacak

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta 45 bin öğretmen ataması yapılacağının müjdesini verdi.

    Erdoğan 20 Mart'ta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

    "45 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPACAĞIZ"
    "Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun."

    103 ALANDA ATAMA YAPILACAK

    Son 20 yılda tek seferde yapılan en büyük öğretmen ataması olurken detaylar da netleşti. 103 alanda 45 bin yeni öğretmen atanacak.

    EN FAZLA ATAMANIN YAPILACAĞI BRANŞLAR
    En fazla kontenjan ayrılan branşlar şu şekilde:

    Sınıf Öğretmenliği - 7 bin 878 kontenjan

    Rehberlik - 3 bin 604 kontenjan

    Okul Öncesi - 3 bin 269 kontenjan

    İlköğretim Matematik - 2 bin 656 kontenjan

    İngilizce - 2 bin 433 kontenjan

    Türkçe - 2 bin 341 kontenjan

    Din Kültürü - 2 bin 604 kontenjan

    Fen Bilimleri - 2 bin 64 kontenjan

    Özel Eğitim - 2 bin 306 kontenjan

    Tarih - 1.408 kontenjan

    Türk Dili ve Edebiyatı - 1.839 kontenjan

    Sosyal Bilgiler - 1.204 kontenjan

    ÖĞRETMEN ATAMASINDA TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?
    Atama için ön başvuru, 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde yapılacak. Atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puan esas alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek.

    Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar 8 Mayıs'ta açıklandıktan sonra öğretmenler 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak.

    Atama süreci ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Öğretmen atamalarının en fazla son 20 yılda yapıldığını hatırlatarak bu sayının 500 binden 1 milyon 200 binlere ulaştığını hatırlatan Bakan Özer, "Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitime verdikleri büyük destekleri için şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

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    Haberler Eğitim Hangi branşa kaç öğretmen atanacak! Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte 45 bin öğretmen ataması için kontenjan sayıları...
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