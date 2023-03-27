2023 NİSAN ARA TATİL TARİHİ! Bakan Özer bugün açıkladı! 2023 okullarda ara tatil ne zaman, hangi gün başlayacak?

Bakan Özer'den nisan ara tatili için açıklama geldi. MEB takvimine göre yılda iki kere ara tatil bir kere de yarıyıl tatili yapılıyor. İlk ara tatil Kasım ayında ikinci ara tatil de Nisan ayında olacak. Peki, Nisan ara tatili ne zaman başlayacalk? İşte detaylar...
ARA TATİL NE ZAMAN?
2023 MEB takvimine göre 2. ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında olacak. Nisan ara tatili 3.5 iş günü sayılmaktadır.
ÖĞRETMENLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK
Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.