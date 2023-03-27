2023 NİSAN ARA TATİL TARİHİ! Bakan Özer bugün açıkladı! 2023 okullarda ara tatil ne zaman, hangi gün başlayacak?

Bakan Özer'den nisan ara tatili için açıklama geldi. MEB takvimine göre yılda iki kere ara tatil bir kere de yarıyıl tatili yapılıyor. İlk ara tatil Kasım ayında ikinci ara tatil de Nisan ayında olacak. Peki, Nisan ara tatili ne zaman başlayacalk? İşte detaylar...