





ATAMA TAKVİMİ VE BRANŞ DAĞILIMI KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

Milli Eğitimi Bakanı Mahmut Özer, "45 bin yeni öğretmen atama kararı ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

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