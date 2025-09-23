SON DAKİKA
Hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM 27-28 Eylül sınav takvimi

ÖSYM 27-28 Eylül tarihleri için sınav takvimini açıkladı. Cumartesi ve Pazar günü düzenlenecek sınavlar, adaylar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki hafta sonu hangi sınavlar var, saat kaçta? İşte hafta sonu sınav takvimi...

takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Eylül 2025 , 12:59
Hafta sonu sınav takvimi öğrenciler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. ÖSYM, 27-28 Eylül tarihlerinde yapılacak sınavların detaylarını paylaştı. Cumartesi ve Pazar günü hangi sınavlar var, saatleri ne zaman? İşte merak edilen tüm detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ÖSYM 27-28 Eylül 2025 Hafta Sonu Sınav Takvimi

1. e-YDS (Elektronik Yabancı Dil Sınavı – İngilizce)

Sınav Tarihi: 27 Eylül 2025, 13:45

Sonuç Tarihi: 27 Eylül 2025

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2. HMGS (Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı – 2025-HMGS/2)

Sınav Tarihi: 28 Eylül 2025

Sonuç Tarihi: 23 Ekim 2025

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

3. İYÖS (İdari Yargı Ön Sınavı – 2025-İYÖS)

Sınav Tarihi: 28 Eylül 2025

Sonuç Tarihi: 23 Ekim 2025

2-4 yıllık 2025 üniversite boş kontenjan ve taban-tavan puanları!2-4 yıllık 2025 üniversite boş kontenjan ve taban-tavan puanları!
2-4 yıllık 2025 üniversite boş kontenjan ve taban-tavan puanları!

