Hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM 27-28 Eylül sınav takvimi

Hafta sonu sınav takvimi öğrenciler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. ÖSYM, 27-28 Eylül tarihlerinde yapılacak sınavların detaylarını paylaştı. Cumartesi ve Pazar günü hangi sınavlar var, saatleri ne zaman? İşte merak edilen tüm detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
ÖSYM 27-28 Eylül 2025 Hafta Sonu Sınav Takvimi
1. e-YDS (Elektronik Yabancı Dil Sınavı – İngilizce)
Sınav Tarihi: 27 Eylül 2025, 13:45
Sonuç Tarihi: 27 Eylül 2025
(Takvim Foto Arşiv)
2. HMGS (Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı – 2025-HMGS/2)
Sınav Tarihi: 28 Eylül 2025
Sonuç Tarihi: 23 Ekim 2025