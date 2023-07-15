CHP yandaşı medyanın bir iddiası yalan çıktı.
"ÖĞRENCİ HARÇLARI GERİ GELDİ" HABERLERİ YALANLANDI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada üniversite harçlarının geri getirildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Devlet üniversitelerinde eğitime başlayacak veya eğitimi devam eden öğrenciler harç ödemeyecektir.
Yapılan açıklamada, "'Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, üniversite harçları geri getirildi. İkinci öğretimin yanı sıra artık birinci öğretim öğrencileri de harç ödeyecek.' iddiası doğru değildir. Devlet üniversitelerinde eğitime başlayacak veya eğitimi devam eden öğrenciler harç ödemeyecektir." ifadelerine yer verildi.
İşte o açıklama:
YALANI KİM YAYDI
Söz konusu iddiayı CHP'ye yakın medya organları ve sosyal medya hesapları yaydı.
Cumhuriyet
Aykırı
Solcu Gazete
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