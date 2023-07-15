Devlet üniversitelerinde eğitime başlayacak veya eğitimi devam eden öğrenciler harç ödemeyecektir.

Yapılan açıklamada, "'Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, üniversite harçları geri getirildi. İkinci öğretimin yanı sıra artık birinci öğretim öğrencileri de harç ödeyecek.' iddiası doğru değildir. Devlet üniversitelerinde eğitime başlayacak veya eğitimi devam eden öğrenciler harç ödemeyecektir." ifadelerine yer verildi.

İşte o açıklama: