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    • Eğitim
    • 14.07.2023 23:33
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    • 14.07.2023 23:35
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    Bahçeşehir Üniversitesi bölümleri 2023! Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları + kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler, başarı sıralaması

    YKS sonuçları ve tercih dönemiyle birlikte İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nde lisans eğitimi yapmak isteyen adaylar, üniversitenin taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. 2023 YKS üniversite sıralaması ve Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları hakkında detaylı bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz. İşte Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları + kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler, başarı sıralaması...

    BAHÇEŞEHIR ÜNIVERSITESI FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tamamlandı ve şimdi gözler üniversite tercih döneminde. İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nde lisans eğitimine başlamak isteyen adaylar, taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalar yapıyor. İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nin taban puanları ve başarı sıralamaları bu noktada detaylı bir şekilde inceleniyor. İşte Bahçeşehir Üniversitesi bölümleri 2023! Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları + kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler, başarı sıralaması.

    BAHÇEŞEHİR ÜNIVERSİTESİ FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR

    Fakülteler
    Diş Hekimliği Fakültesi
    Eğitim Bilimleri Fakültesi
    Hukuk Fakültesi
    İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
    İletişim Fakültesi
    Konservatuvar
    Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
    Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
    Sağlık Bilimleri Fakültesi
    Tıp Fakültesi

    Yüksekokullar
    Yabancı Diller Yüksekokulu
    Meslek Yüksekokulu
    Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
    Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

        YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.

        Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.

        YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Posta vb.yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

        Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.

        2022 YKS ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        Balıkesir Belediyesi
        Haberler Eğitim Bahçeşehir Üniversitesi bölümleri 2023! Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları + kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler, başarı sıralaması
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