Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tamamlandı ve şimdi gözler üniversite tercih döneminde. İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nde lisans eğitimine başlamak isteyen adaylar, taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalar yapıyor. İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nin taban puanları ve başarı sıralamaları bu noktada detaylı bir şekilde inceleniyor. İşte Bahçeşehir Üniversitesi bölümleri 2023! Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları + kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler, başarı sıralaması.
BAHÇEŞEHİR ÜNIVERSİTESİ FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR
Fakülteler
Diş Hekimliği Fakültesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
Konservatuvar
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tıp Fakültesi
Yüksekokullar
Yabancı Diller Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu