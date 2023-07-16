135 dakika kaç saat? DGS kaç saat sürecek, saat kaçta bitecek? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sınavı için araştırmalar hızlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yer alıyor. DGS ne zaman, saat kaçta başlayacak soruları sınava kısa süre kala adayların gündemine geldi. 29 Mayıs-05 Haziran tarihleri arasında başvuruları alınan DGS sınavı bu hafta sonu organize edilecek. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS kaç saat sürecek? İşte detaylar...
DGS SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
2023 DGS sınavı 16 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşecek. DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak e cevaplama süresi 135 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.
DGS SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.