SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

En sık o kelimeler yanlış yazılıyor! Türkçe'de yazımı karıştırılan 9 sözcük

Türkçe'de sık yapılan yazım hataları, dilin doğru kullanımını zorlaştırabiliyor. Özellikle benzer sesler ve kurallar yüzünden yanlış yazılan kelimeler iletişimi etkileyebiliyor. Peki Türkçe'de en sık karıştırılan kelimeler hangileri? İşte merak edilen o liste...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 12:00 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 12:02
En sık o kelimeler yanlış yazılıyor! Türkçe’de yazımı karıştırılan 9 sözcük

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkçe'de yazım hataları, dilin doğru kullanılmasını zorlaştırabilir. Benzer sesler ve kurallar yüzünden sıkça yanlış yazılan kelimeler, iletişimi güçleştirebilir. İşte sıklıkla yanlış yazılan o kelimeler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Türkçe'de en sık karıştırılan kelimeler hangileri?

Yanlış: harfiyat
Doğru: hafriyat 📝

Yanlış: evye
Doğru: eviye 🛠️

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yanlış: insiyatif
Doğru: inisiyatif 🌟

Yanlış: ünvan
Doğru: unvan 🎓

%90’ımız bu kelimeleri yanlış yazıyor! Türkçede sık karıştırılan 10 popüler kelime%90’ımız bu kelimeleri yanlış yazıyor! Türkçede sık karıştırılan 10 popüler kelime
%90'ımız bu kelimeleri yanlış yazıyor! Türkçe'de sık karıştırılan 10 popüler kelime

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yanlış: şöför
Doğru: şoför 🚗

Yanlış: şovalye
Doğru: şövalye 🏰

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yanlış: afilli
Doğru: afili 💎

Yanlış: asvalt
Doğru: asfalt 🛣️

Liste tanıdık geldi mi? Herkesin yanlış yazdığı 8 kelime!

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yanlış: bire bir
Doğru: birebir 🔄

Feshetmek nedir? Feshetti ve feshedildi ne anlama geliyor? TDK Türkçe anlamıFeshetmek nedir? Feshetti ve feshedildi ne anlama geliyor? TDK Türkçe anlamı
Feshetmek nedir? Feshetti ve feshedildi ne anlama geliyor? TDK Türkçe anlamı
Yevmiye nasıl yazılır? TDKye göre doğru yazılışı yevmiye mi yövmiye mi?Yevmiye nasıl yazılır? TDKye göre doğru yazılışı yevmiye mi yövmiye mi?
Yevmiye nasıl yazılır? TDK'ye göre doğru yazılışı yevmiye mi yövmiye mi?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Riyad’da 4’lü zirve! Başkan Erdoğan, Trump, Şara, Selman’dan online toplantı | Trump: En çok yaptırımları kaldırma kararım alkışlandı
Başkan Erdoğan çiftçi temsilcilerini Külliye’de ağırladı! Don ve kuraklık mesajı: Her türlü desteği vereceğiz
Borsa İstanbul
DEM Parti’nin yeni yol haritası... Ortak vatan vurgusu: Kazanan Türkiye olacak! Sırrı Süreyya Önder’in yerine Pervin Buldan mı?
Trump Suudi Arabistan’da! Riyad’da tarihin en büyük silah anlaşması | Son sözlerinde de Trump’a övgü yağdırdı
Şehit annelerinden terörsüz Türkiye’ye tam destek! Aileler Takvim’e konuştu! Süreç nasıl ilerleyecek?
CHP’li İBB’nin milyonluk hatası! İstanbul’da durum vahim | Metrobüs faciası göz göre göre geldi! Sürücülere eğitim 2 hafta vebal ömürlük
Bakanlık ifşa listesini güncelledi! Peynirde mantar ilacı ünlü sucuk markasında sakatat...
Altında tarihi fırsat! İslam Memiş gram altın için 6000 TL öncesi kazançlı zamanı açıkladı
Gaziantep’te tek hedef kupa! Fatih Tekke ve Okan Buruk 11’ini belirledi
Lapa lapa kar yağışı o ilimizde başladı! 7 kente sarı alarm: Sel, fırtına, çöl tozu, sağanak... Havalar ne zaman ısınacak?
Trump’ın yeni durağı Katar! Gündem 400 milyon dolarlık uçak
Emekliye vergi yok! Emlak vergisinde ilk taksiti kimler yatırmayacak? Ödemeler ne zamana kadar sürecek?
Jose Mourinho o yıldızı istedi! Fenerbahçe’den flaş transfer harekatı
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç büyük tehlikeyi Takvim.com.tr’ye açıkladı: Kumar bağımlılığı hepsini geçti!
Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı arasında samimi diyalog! Pakistan Türki dosti zindabad!
Takvim.com.tr Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin nabzını tutuyor! Maçın favorisi kim? İşte kaderi belirleyecek durum
Çocukların ekran bağımlılığındaki tehlike! Yeşilay zirvesine katılan uzman isimden takvim.com.tr’ye özel açıklama: Ödül gibi verilmemeli
PKK’nın feshi sonrası hangi elebaşı ne dedi? Demokratik siyaset öne çıkacak sözleri... TAKVİM yeni detaylar ve görüntülere ulaştı
Gözler İstanbul’daki barış zirvesinde! Zelenskiy’nin Davet ettik dediği Trump ne dedi?