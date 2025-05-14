En sık o kelimeler yanlış yazılıyor! Türkçe’de yazımı karıştırılan 9 sözcük

Türkçe'de yazım hataları, dilin doğru kullanılmasını zorlaştırabilir. Benzer sesler ve kurallar yüzünden sıkça yanlış yazılan kelimeler, iletişimi güçleştirebilir. İşte sıklıkla yanlış yazılan o kelimeler...
Türkçe'de yazım hataları, dilin doğru kullanılmasını zorlaştırabilir. Benzer sesler ve kurallar yüzünden sıkça yanlış yazılan kelimeler, iletişimi güçleştirebilir. İşte sıklıkla yanlış yazılan o kelimeler...
Türkçe'de en sık karıştırılan kelimeler hangileri?
Yanlış: harfiyat
Doğru: hafriyat 📝
Yanlış: evye
Doğru: eviye 🛠️
Yanlış: insiyatif
Doğru: inisiyatif 🌟
Yanlış: ünvan
Doğru: unvan 🎓
Yanlış: şöför
Doğru: şoför 🚗
Yanlış: şovalye
Doğru: şövalye 🏰
Yanlış: afilli
Doğru: afili 💎
Yanlış: asvalt
Doğru: asfalt 🛣️
Yanlış: bire bir
Doğru: birebir 🔄