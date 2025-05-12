Amasya’da yarın okullar tatil mi? Deprem nedeniyle Amasya’da okullar tatil mi edildi? Valilik - MEB açıklamaları!

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi, 12 Mayıs Pazartesi günü öğle saatlerinde peş peşe meydana gelen iki depremle sarsıldı. İlk deprem saat 12.23'te 4,4 büyüklüğünde, ikinci ise sadece üç dakika sonra, 12.26'da 4,2 büyüklüğünde kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, ilk sarsıntı 10,07 kilometre, ikinci sarsıntı ise 19 kilometre derinlikte meydana geldi.

(Takvim Foto Arşiv) İlçe halkı panikle dışarı çıktı

Depremlerin ardından Gümüşhacıköy ve çevre ilçelerde büyük panik yaşandı. Sarsıntılar, Amasya merkez başta olmak üzere Tokat ve Çorum'un bazı ilçelerinde de hissedildi. İlk şoku hisseden vatandaşlar, güvenlik gerekçesiyle evlerini ve işyerlerini terk ederek sokaklara döküldü. Bazı ailelerin çocuklarıyla birlikte okul bahçelerinde beklediği, esnafın kepenk kapattığı görüldü.