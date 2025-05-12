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Amasya'da yarın okullar tatil mi? Deprem nedeniyle Amasya'da okullar tatil mi edildi? Valilik - MEB açıklamaları!

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi 12 Mayıs Pazartesi günü saat 12.23 ve 12.26’da meydana gelen iki ayrı depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremlerin büyüklüğünü sırasıyla 4,4 ve 4,2 olarak açıkladı. Sarsıntılar merkeze yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Çetmi köyü yakınlarında, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremlerin hemen ardından özellikle okul binalarında güvenlik amacıyla tahliyeler gerçekleştirildi. Peki yarın Amasya'da okullar tatil mi? İşte merak edilen açıklamalar.

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Giriş Tarihi :12 Mayıs 2025 , 13:17 Güncelleme Tarihi :12 Mayıs 2025 , 13:17
Amasya’da yarın okullar tatil mi? Deprem nedeniyle Amasya’da okullar tatil mi edildi? Valilik - MEB açıklamaları!

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi, 12 Mayıs Pazartesi günü öğle saatlerinde peş peşe meydana gelen iki depremle sarsıldı. İlk deprem saat 12.23'te 4,4 büyüklüğünde, ikinci ise sadece üç dakika sonra, 12.26'da 4,2 büyüklüğünde kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, ilk sarsıntı 10,07 kilometre, ikinci sarsıntı ise 19 kilometre derinlikte meydana geldi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İlçe halkı panikle dışarı çıktı
Depremlerin ardından Gümüşhacıköy ve çevre ilçelerde büyük panik yaşandı. Sarsıntılar, Amasya merkez başta olmak üzere Tokat ve Çorum'un bazı ilçelerinde de hissedildi. İlk şoku hisseden vatandaşlar, güvenlik gerekçesiyle evlerini ve işyerlerini terk ederek sokaklara döküldü. Bazı ailelerin çocuklarıyla birlikte okul bahçelerinde beklediği, esnafın kepenk kapattığı görüldü.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Vali Bakan'dan açıklama: "Olumsuz bir durum yok"
Amasya Valisi Önder Bakan, depremlerin ardından hızlıca saha tarama çalışmalarının başlatıldığını belirtti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok şükür bize ulaşan can ya da mal kaybı bulunmuyor. AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarımız sahada incelemelerini sürdürüyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verdi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Okullarda eğitime bir gün ara

Sarsıntıların hemen ardından, Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde tedbir amaçlı olarak eğitime bir gün süreyle ara verildi. Okullar hızla tahliye edilirken veliler çocuklarını almak için okullara koştu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okul binalarında hasar tespiti yapılana kadar eğitime devam edilmeyeceğini bildirdi.

Henüz yarın için tatil haberi gelmedi. Valilik tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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