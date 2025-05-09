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Yevmiye nasıl yazılır? TDK'ye göre doğru yazılışı yevmiye mi yövmiye mi?

Günlük hayatta sıkça duyduğumuz bazı kelimelerin yazımı konusunda zaman zaman tereddüt yaşayabiliyoruz. “Yevmiye” de bu kelimelerden biri. Hem yazım şekli hem de anlamı merak edilen “yevmiye”, özellikle iş hayatında ve muhasebe terimlerinde sıkça karşımıza çıkıyor. Peki TDK'ya göre “yevmiye” nasıl yazılır? Bu kelime ne anlama gelir?

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 17:21 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 17:22
Yevmiye nasıl yazılır? TDK’ye göre doğru yazılışı yevmiye mi yövmiye mi?

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Günlük hayatta sıkça duyduğumuz bazı kelimelerin yazımı konusunda zaman zaman tereddüt yaşayabiliyoruz. "Yevmiye" de bu kelimelerden biri. Hem yazım şekli hem de anlamı merak edilen "yevmiye", özellikle iş hayatında ve muhasebe terimlerinde sıkça karşımıza çıkıyor. İşte kelimenin doğru yazılışı...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

YEVMİYE NASIL YAZILIR?

TDK resmi sitesinde kelimenin, "yevmiye" şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "yövmiye" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "yevmiye"dir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

YEVMİYE NE ANLAMA GELİR?

TDK'ye göre; dilimize Arapçadan geçmiş olan "yevmiye" kelimesinin Türkçe karşılığı ve anlamı "gündelik" demektir.

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