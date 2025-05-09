Yevmiye nasıl yazılır? TDK’ye göre doğru yazılışı yevmiye mi yövmiye mi?

Günlük hayatta sıkça duyduğumuz bazı kelimelerin yazımı konusunda zaman zaman tereddüt yaşayabiliyoruz. "Yevmiye" de bu kelimelerden biri. Hem yazım şekli hem de anlamı merak edilen "yevmiye", özellikle iş hayatında ve muhasebe terimlerinde sıkça karşımıza çıkıyor. İşte kelimenin doğru yazılışı...