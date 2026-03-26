En iyi Türk üniversiteleri 2026: QS alan bazlı sıralama listesi açıklandı

QS'in 100 ülkeden 1900'den fazla kurumu incelediği 2026 raporuna göre; İTÜ, ODTÜ ve Hacettepe gibi köklü kurumların başı çektiği 11 Türk üniversitesi beş ana bilim dalında küresel ölçekte başarı elde etti.

  • QS'in 2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması'nda Türkiye'den 11 üniversite dünyanın en iyi ilk 500 kurumu arasında yer aldı.
  • İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji alanında dünya genelinde 91. sıraya yükselerek ilk 100'e giren tek Türk üniversitesi oldu.
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler ve İşletme alanında 173., Sanat ve Beşeri Bilimler alanında 242. sırada yer aldı.
  • Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri ve Tıp alanında 308. sırada Türkiye'nin en iyi performansını gösterdi.
  • Sıralamaya giren diğer üniversiteler Koç, Boğaziçi, Sabancı, Bilkent, İstanbul, Yıldız Teknik, Ankara ve Gazi üniversiteleri oldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından paylaşılan verilere göre, Londra merkezli derecelendirme kuruluşu QS'in "2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması" sonuçlarında Türkiye'den 11 üniversite dünyanın en iyi ilk 500 kurumu arasında yer aldı.

TÜRK ÜNİVERSİTELERİ DÜNYA DEVLERİYLE YARIŞIYOR: 11 OKUL İLK 500'DE

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'nin yükseköğretim kurumları "Mühendislik ve Teknoloji" başta olmak üzere beş ana alanda dünya devleriyle rekabet ediyor. Toplamda 11 üniversite, akademik itibar ve araştırma ağı gibi kriterleri başarıyla tamamlayarak ilk 500 bandına yerleşti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), QS 2026 sıralamasında mühendislik alanında dünya genelinde ilk 100’e (91. sıra) girerek Türkiye’nin gururu oldu.

SIRALAMAYA GİREN GURUR TABLOSU

Dünya listelerinde kendine yer bulan 11 Türk üniversitesi şunlar:

  • İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

  • Koç Üniversitesi

  • Boğaziçi Üniversitesi

  • Hacettepe Üniversitesi

  • Sabancı Üniversitesi

  • Bilkent Üniversitesi

  • İstanbul Üniversitesi (İÜ)

  • Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ)

  • Ankara Üniversitesi

  • Gazi Üniversitesi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türk yükseköğretiminin dünya sıralamalarındaki yükselişini kutlarken, planlı çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

ALAN BAZLI PERFORMANS VERİLERİ

Haberde öne çıkan en çarpıcı veri, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Mühendislik ve Teknoloji alanında dünyada 91. sıraya yükselerek ilk 100 başarısını yakalaması oldu.

Ana Bilim DalıEn İyi Dereceyi Yapan ÜniversiteSıralamaİlk 500'deki Üniversite Sayısı
Mühendislik ve TeknolojiİTÜ918
Sosyal Bilimler ve İşletmeODTÜ1739
Sanat ve Beşeri BilimlerODTÜ2429
Doğa BilimleriİTÜ2514
Fen Bilimleri ve TıpHacettepe Üniversitesi3083

Türk üniversitelerinin dünya sıralamalarındaki başarısı, öğrencilere uluslararası standartlarda eğitim alma ve küresel kariyer fırsatlarını yakalama imkanı sunuyor.

TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE UZMANLAŞMA ETKİSİ

QS 2026 verileri, Türk üniversitelerinin sadece genel bir başarı değil, belirli disiplinlerde "derinlemesine uzmanlaşma" yoluna gittiğini gösteriyor. Özellikle teknik üniversitelerin (İTÜ, ODTÜ, YTÜ) mühendislik ve doğa bilimleri alanındaki baskınlığı, sanayi iş birlikleri ve uluslararası araştırma ağlarının meyvesini verdiğini kanıtlıyor.

Hacettepe ve Ankara üniversitelerinin sağlık bilimlerindeki istikrarı ise Türkiye'nin tıp alanındaki köklü akademik birikimini koruduğuna işaret ediyor. YÖK Başkanı Özvar'ın "planlı ve kararlı çalışma" vurgusu, önümüzdeki yıllarda bu kurumların ilk 100 içerisinde daha fazla temsil edilme potansiyelini artırıyor.

Sıralama sonuçları, Türk üniversitelerinin uluslararası araştırma ağlarındaki etkinliğinin ve H-indeksi puanlarının arttığını gösteriyor. (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

MERAK EDİLENLER

QS 2026 sıralamasında hangi Türk üniversitesi ilk 100'e girdi?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), "Mühendislik ve Teknoloji" alanında dünya genelinde 91. sıraya yerleşerek ilk 100 başarısı gösteren tek Türk üniversitesi oldu.

Sıralama kriterleri nelerdir?

QS değerlendirmesini yaparken akademik itibar, işveren itibarı, makale başına atıf sayısı, H-indeksi ve uluslararası araştırma ağı olmak üzere 5 temel göstergeyi baz almaktadır.

Türkiye'den toplam kaç üniversite listeye girdi?

2026 alan bazlı sıralamalarda Türkiye'den toplam 11 farklı üniversite en az bir ana dalda dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer almayı başardı.

YDS/1 sınav giriş belgesi 2026 erişime açıldı: ÖSYM sorgulama ekranı
Öğrenci affı geliyor: Kimler üniversiteye geri dönebilecek, şartlar neler? Yeni model masada
