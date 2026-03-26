Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından paylaşılan verilere göre, Londra merkezli derecelendirme kuruluşu QS'in "2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması" sonuçlarında Türkiye'den 11 üniversite dünyanın en iyi ilk 500 kurumu arasında yer aldı.
TÜRK ÜNİVERSİTELERİ DÜNYA DEVLERİYLE YARIŞIYOR: 11 OKUL İLK 500'DE
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'nin yükseköğretim kurumları "Mühendislik ve Teknoloji" başta olmak üzere beş ana alanda dünya devleriyle rekabet ediyor. Toplamda 11 üniversite, akademik itibar ve araştırma ağı gibi kriterleri başarıyla tamamlayarak ilk 500 bandına yerleşti.
SIRALAMAYA GİREN GURUR TABLOSU
Dünya listelerinde kendine yer bulan 11 Türk üniversitesi şunlar:
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Koç Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi (İÜ)
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ)
Ankara Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
ALAN BAZLI PERFORMANS VERİLERİ
Haberde öne çıkan en çarpıcı veri, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Mühendislik ve Teknoloji alanında dünyada 91. sıraya yükselerek ilk 100 başarısını yakalaması oldu.
|Ana Bilim Dalı
|En İyi Dereceyi Yapan Üniversite
|Sıralama
|İlk 500'deki Üniversite Sayısı
|Mühendislik ve Teknoloji
|İTÜ
|91
|8
|Sosyal Bilimler ve İşletme
|ODTÜ
|173
|9
|Sanat ve Beşeri Bilimler
|ODTÜ
|242
|9
|Doğa Bilimleri
|İTÜ
|251
|4
|Fen Bilimleri ve Tıp
|Hacettepe Üniversitesi
|308
|3
TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE UZMANLAŞMA ETKİSİ
QS 2026 verileri, Türk üniversitelerinin sadece genel bir başarı değil, belirli disiplinlerde "derinlemesine uzmanlaşma" yoluna gittiğini gösteriyor. Özellikle teknik üniversitelerin (İTÜ, ODTÜ, YTÜ) mühendislik ve doğa bilimleri alanındaki baskınlığı, sanayi iş birlikleri ve uluslararası araştırma ağlarının meyvesini verdiğini kanıtlıyor.
Hacettepe ve Ankara üniversitelerinin sağlık bilimlerindeki istikrarı ise Türkiye'nin tıp alanındaki köklü akademik birikimini koruduğuna işaret ediyor. YÖK Başkanı Özvar'ın "planlı ve kararlı çalışma" vurgusu, önümüzdeki yıllarda bu kurumların ilk 100 içerisinde daha fazla temsil edilme potansiyelini artırıyor.
❓MERAK EDİLENLER
QS 2026 sıralamasında hangi Türk üniversitesi ilk 100'e girdi?
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), "Mühendislik ve Teknoloji" alanında dünya genelinde 91. sıraya yerleşerek ilk 100 başarısı gösteren tek Türk üniversitesi oldu.
Sıralama kriterleri nelerdir?
QS değerlendirmesini yaparken akademik itibar, işveren itibarı, makale başına atıf sayısı, H-indeksi ve uluslararası araştırma ağı olmak üzere 5 temel göstergeyi baz almaktadır.
Türkiye'den toplam kaç üniversite listeye girdi?
2026 alan bazlı sıralamalarda Türkiye'den toplam 11 farklı üniversite en az bir ana dalda dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer almayı başardı.