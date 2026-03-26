CANLI YAYIN
Geri

YDS/1 sınav giriş belgesi 2026 erişime açıldı: ÖSYM sorgulama ekranı

2026-YDS/1 için heyecan doruğa ulaştı. Yabancı dil yeterliliğini belgelemek isteyen binlerce adayın katılacağı sınav öncesinde, en kritik aşamalardan biri olan sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgilerini öğrenmek için ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’ne (AİS) yoğun ilgi gösterirken, sınav günü öncesi hazırlıklar da hız kazandı.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • ÖSYM, 5 Nisan 2026'da yapılacak 2026-YDS/1 sınavına katılacak adayların sınav giriş belgelerini 26 Mart 2026 saat 14.00'te Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açtı.
  • Adaylar sınav giriş belgelerine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle AİS'e giriş yaparak ulaşabilecek ve belgenin çıktısını almaları gerekiyor.
  • 2026-YDS/1 sınavı 5 Nisan 2026'da saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
  • Adayların sınava girebilmesi için üzerinde fotoğraf ve sınav yeri bilgileri bulunan sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesi bulundurması zorunlu.
  • Geçerli kimlik belgeleri arasında T.C. kimlik kartı, süresi dolmamış pasaport, nüfus cüzdanı, mavi kart veya geçici kimlik belgesi kabul ediliyor.

2026-YDS/1 kapsamında sınava katılacak adayların bina ve salon atamaları tamamlanırken, gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açılan sınav giriş belgeleriyle birlikte adaylar, sınava girecekleri yer bilgilerine Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabiliyor. İşte sorgulama ekranı…

YDS/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2026-YDS/1'e katılacak adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini içeren giriş belgelerine 26 Mart 2026 saat 14.00 itibarıyla erişebiliyor. Belgeyi almak isteyen adayların, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle giriş yapmaları yeterli. Sistem üzerinden indirilen sınav giriş belgesinin çıktısının alınması gerekiyor.

SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

YDS/1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

2026-YDS/1 sınavı 5 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak. Adayların, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını unutmamaları gerekiyor.

Sınav başlangıç saati: 10.15

Sınav süresi: 180 dakika (3 saat)

SINAV GÜNÜ YANINIZDA BULUNDURMANIZ GEREKENLER

Sınava girişte herhangi bir sorun yaşamamak için adayların bazı belgeleri eksiksiz şekilde yanında bulundurması zorunlu:

Sınav Giriş Belgesi: Üzerinde adayın fotoğrafı ile sınav yeri bilgileri açık ve okunur şekilde yer almalı.

Geçerli Kimlik Belgesi: T.C. kimlik kartı, süresi dolmamış pasaport ya da nüfus cüzdanı kabul ediliyor. Ayrıca mavi kart veya geçici kimlik belgesi de geçerli belgeler arasında yer alıyor.

Adayların, sınav günü mağduriyet yaşamamak adına belgelerini önceden hazırlamaları büyük önem taşıyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler