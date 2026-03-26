2026-YDS/1 kapsamında sınava katılacak adayların bina ve salon atamaları tamamlanırken, gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açılan sınav giriş belgeleriyle birlikte adaylar, sınava girecekleri yer bilgilerine Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabiliyor. İşte sorgulama ekranı…
YDS/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
2026-YDS/1'e katılacak adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini içeren giriş belgelerine 26 Mart 2026 saat 14.00 itibarıyla erişebiliyor. Belgeyi almak isteyen adayların, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle giriş yapmaları yeterli. Sistem üzerinden indirilen sınav giriş belgesinin çıktısının alınması gerekiyor.
SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
YDS/1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?
2026-YDS/1 sınavı 5 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak. Adayların, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını unutmamaları gerekiyor.
Sınav başlangıç saati: 10.15
Sınav süresi: 180 dakika (3 saat)
SINAV GÜNÜ YANINIZDA BULUNDURMANIZ GEREKENLER
Sınava girişte herhangi bir sorun yaşamamak için adayların bazı belgeleri eksiksiz şekilde yanında bulundurması zorunlu:
Sınav Giriş Belgesi: Üzerinde adayın fotoğrafı ile sınav yeri bilgileri açık ve okunur şekilde yer almalı.
Geçerli Kimlik Belgesi: T.C. kimlik kartı, süresi dolmamış pasaport ya da nüfus cüzdanı kabul ediliyor. Ayrıca mavi kart veya geçici kimlik belgesi de geçerli belgeler arasında yer alıyor.
Adayların, sınav günü mağduriyet yaşamamak adına belgelerini önceden hazırlamaları büyük önem taşıyor.