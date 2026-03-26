SINAV GÜNÜ YANINIZDA BULUNDURMANIZ GEREKENLER

Sınava girişte herhangi bir sorun yaşamamak için adayların bazı belgeleri eksiksiz şekilde yanında bulundurması zorunlu:

Sınav Giriş Belgesi: Üzerinde adayın fotoğrafı ile sınav yeri bilgileri açık ve okunur şekilde yer almalı.

Geçerli Kimlik Belgesi: T.C. kimlik kartı, süresi dolmamış pasaport ya da nüfus cüzdanı kabul ediliyor. Ayrıca mavi kart veya geçici kimlik belgesi de geçerli belgeler arasında yer alıyor.

Adayların, sınav günü mağduriyet yaşamamak adına belgelerini önceden hazırlamaları büyük önem taşıyor.