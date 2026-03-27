Milli Eğitim Akademisi kapsamında 10 bin öğretmen adayı için kesin kayıt sonuçları 23 Mart 2026'da açıklandı.

Kesin kayıt hakkı kazanan adayların başvuruları 25 Mart-3 Nisan 2026 tarihleri arasında eğitim ve uygulama merkezlerine yapılacak.

Boş kalan kontenjanlar için yedek aday sonuçları 7 Nisan 2026'da ilan edilecek ve kayıtlar 8-10 Nisan 2026 arasında gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi 13 Nisan 2026 tarihinde başlayacak.

Mücbir sebepler nedeniyle şahsen başvuru yapamayan adaylar noter onaylı vekâlet ile kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

Milli Eğitim Akademisi kapsamında hazırlık eğitimine katılacak 10 bin öğretmen adayı için kesin kayıt sonuçları 23 Mart 2026'da erişime açıldı. MEB tarafından yürütülen süreçte kayıt hakkı kazanan adaylar işlemlerini tamamladıktan sonra, boş kalan kontenjanlar için yedek adaylar devreye girecek. Yedek listeden kayıt hakkı elde eden adayların isimleri ise 7 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecek.

Millî Eğitim Akademisi kapsamında 10 bin öğretmen adayı için kesin kayıt sonuçları 23 Mart 2026’da açıklandı. KAYIT BAŞVURULARI BAŞLADI MI? Milli Eğitim Akademisi için kayıt başvuru süreci 25 Mart 2026 tarihinde başladı ve 3 Nisan 2026 saat 17.00'ye kadar devam edecek. Kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adaylarının, belirlenen tarihler arasında gerekli belgelerle birlikte yerleştirildikleri eğitim ve uygulama merkezlerine bizzat başvuru yapmaları gerekiyor. Mücbir sebepler nedeniyle şahsen başvuru yapamayan adaylar ise noter onaylı vekalet ile kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.