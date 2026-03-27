CANLI YAYIN
Geri

AGS 2026 hazırlık eğitimi ne zaman? Başvuru adımları ve tarihleri

Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi, kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından 13 Nisan 2026’da başlayacak. Öğretmenlik mesleğine adım atmak isteyen adayların yakından takip ettiği AGS başvurusu 25 Mart-3 Nisan 2026 tarihleri arasında tamamlayacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
AGS 2026 hazırlık eğitimi ne zaman? Başvuru adımları ve tarihleri
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Milli Eğitim Akademisi kapsamında 10 bin öğretmen adayı için kesin kayıt sonuçları 23 Mart 2026'da açıklandı.
  • Kesin kayıt hakkı kazanan adayların başvuruları 25 Mart-3 Nisan 2026 tarihleri arasında eğitim ve uygulama merkezlerine yapılacak.
  • Boş kalan kontenjanlar için yedek aday sonuçları 7 Nisan 2026'da ilan edilecek ve kayıtlar 8-10 Nisan 2026 arasında gerçekleştirilecek.
  • Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi 13 Nisan 2026 tarihinde başlayacak.
  • Mücbir sebepler nedeniyle şahsen başvuru yapamayan adaylar noter onaylı vekâlet ile kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

Milli Eğitim Akademisi kapsamında hazırlık eğitimine katılacak 10 bin öğretmen adayı için kesin kayıt sonuçları 23 Mart 2026'da erişime açıldı. MEB tarafından yürütülen süreçte kayıt hakkı kazanan adaylar işlemlerini tamamladıktan sonra, boş kalan kontenjanlar için yedek adaylar devreye girecek. Yedek listeden kayıt hakkı elde eden adayların isimleri ise 7 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecek.

KAYIT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Milli Eğitim Akademisi için kayıt başvuru süreci 25 Mart 2026 tarihinde başladı ve 3 Nisan 2026 saat 17.00'ye kadar devam edecek. Kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adaylarının, belirlenen tarihler arasında gerekli belgelerle birlikte yerleştirildikleri eğitim ve uygulama merkezlerine bizzat başvuru yapmaları gerekiyor. Mücbir sebepler nedeniyle şahsen başvuru yapamayan adaylar ise noter onaylı vekalet ile kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

YEDEK ADAYLAR İÇİN YENİ FIRSAT

Kesin kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar için yedek adaylar devreye alınacak. Yedek aday sonuçları 7 Nisan 2026'da açıklanacak. Listede yer alan adaylar için kayıt işlemleri 8 Nisan'da başlayacak ve 10 Nisan 2026 saat 17.00'ye kadar sürecek.

HAZIRLIK EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi 13 Nisan 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar, kayıt yaptırdıkları eğitim ve uygulama merkezlerinde eğitim programına katılım sağlayacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler